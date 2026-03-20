Шахтер с трудом прошел Лех, разгром от Динамо, жеребьевка полуфиналов Кубка

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 19 марта.

1A. Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше

Донецкая команда вышла в 1/4 финала Лиги конференций

1B. Арда ТУРАН: «Шахтер очень медленно играл в первом тайме и был наказан»

Наставник Шахтера прокомментировал поединок Лиги конференций с Лехом

2A. С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций

Далее горняки встретятся с нидерландским клубом АЗ Алкмаар

2B. Обновленная сетка плей-офф. Определены пары 1/4 финала Лиги Европы

Во втором по силе евротурнире осталось 8 претендентов на трофей

3A. Блокбастер в дерби. Рома в овертайме уступила Болонье в Лиге Европы

Итальянское дерби завершилось сенсацией в дополнительное время

3B. Один тайм Яремчука. Лион покинул Лигу Европы, проиграв Сельте в 1/8 финала

В ответном матче подопечные Паулу Фонсеки уступили 0:2, играя в меньшинстве

3C. Не пропустили ничего в серии пенальти. Ноттингем вышел в четвертьфинал ЛЕ

Английская команда с огромным трудом прошла Мидтьюлланд в Лиге Европы

3D. Кристал Пэлас в овертайме прошел АЕК Ларнака на пути в четвертьфинал ЛК

Противостояние 1/8 финала Лиги конференций получилось очень напряженным

4. Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины

Определены полуфинальные пары национального кубка

5A. Куражились как могли. Динамо разгромило Александрию в матче УПЛ

Подопечные Костюка обыграли горожан с голами Ярмоленко и Пономаренко

5B. После матча против Динамо Александрия уволила главного тренера

По неофициальным данным, Кирилл Нестеренко покинул Александрию

6A. Полная доминация. Металлист 1925 не оставил шансов СК Полтаве

Харьковский клуб спокойно обыграл главного аутсайдера УПЛ

6B. УАФ вынесла решение по матчу УПЛ Металлист 1925 – Верес

Команды оформили мировое соглашение, доигровка пройдет в Ровно

7A. Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв три матчбола

Даяна в непростом поединке 1/64 финала вырвала победу у Эшлин Крюгер

7B. Стародубцева одолела Лис и пробилась в 1/32 финала супертурнира в Майами

Юлия в двух сетах переиграла Еву в первом раунде WTA 1000 во Флориде

8A. Холменколлен. Александра Меркушина вошла в топ-15 в спринте КМ по биатлону

Тройка лучших: Ханна Эберг, Лиза Виттоцци, Эльвира Эберг

8B. Праздник сестер Эберг, Кубок наций для шведок и серебро для итальянки

Впечатления от последнего женского спринта

9. Трамп и О'Салливан вышли в четвертьфинал турнира World Open в Китае

20 марта на турнире в Юйшане пройдут поединки 1/4 финала

10. Как повлияет на сезон Формулы-1 отмена гонок на Ближнем Востоке

Отмена двух апрельских этапов может изменить расклад сил в чемпионате