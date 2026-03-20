Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
Даяна в непростом поединке 1/64 финала вырвала победу у Эшлин Крюгер
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 54) вышла в 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.
В первом раунде украинка в трех сетах вырвала победу у Эшлин Крюгер (США, WTA 79) за 1 час и 51 минуту.
WTA 1000 Майами. Хард, 1/64 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Эшлин Крюгер (США) [WC] – 2:6, 6:4, 7:5
В девятом гейме третьей партии Даяна отыграла три матчбола подряд на своей подаче, после чего сделала брейк и подала на поединок.
Во втором круге тысячника во Флориде Ястремская поборется с 25-й сеяной Аленой Остапенко (Латвия, WTA 24), которой уступает 1:2 в очных противостояниях.
