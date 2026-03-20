  4. Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
20 марта 2026, 02:09 | Обновлено 20 марта 2026, 02:14
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол

Даяна в непростом поединке 1/64 финала вырвала победу у Эшлин Крюгер

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 54) вышла в 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В первом раунде украинка в трех сетах вырвала победу у Эшлин Крюгер (США, WTA 79) за 1 час и 51 минуту.

WTA 1000 Майами. Хард, 1/64 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Эшлин Крюгер (США) [WC] – 2:6, 6:4, 7:5

В девятом гейме третьей партии Даяна отыграла три матчбола подряд на своей подаче, после чего сделала брейк и подала на поединок.

Во втором круге тысячника во Флориде Ястремская поборется с 25-й сеяной Аленой Остапенко (Латвия, WTA 24), которой уступает 1:2 в очных противостояниях.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Disiny7
Ну, таке
Зустрілися дві самотності
Але це точно кінцева зупинка
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
Леннокс Льюис: «Выжил бы Усик в мою эпоху? Я вам скажу, что...»
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Ребров вызвал в сборную Украины игрока, который принесет удачу
