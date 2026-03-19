Полная доминация. Металлист 1925 не оставил шансов СК Полтаве

В 21-м туре украинской Премьер-лиги «Металлист 1925» принимал СК «Полтава».

Харьковский клуб подходил к матчу в статусе явного фаворита и лишь самые преданные болельщики полтавчан допускали, что именно в этот вечер их команда сможет прервать неудачную серию.

С первых минут «Металлист 1925» ожидаемо захватил инициативу. Подопечные Бартуловича уверенно контролировали мяч, выстраивая позиционные атаки и постепенно вскрывая оборону соперника. Основной акцент хозяева сделали на вертикальную игру через «столба» – роль опорной точки в атаке выполнял Итодо. Нападающий регулярно получал передачи в борьбе, грамотно ставил корпус и либо сбрасывал мяч под удары Ари Моуры и Баптистелло, либо пытался самостоятельно разворачивать эпизоды в завершающей стадии.

Такая модель приносила «Металлисту 1925» моменты: удары по воротам возникали регулярно, а одна из атак едва не завершилась голом – после попытки Итодо мяч угодил в штангу. Тем не менее, при ощутимом территориальном и игровом преимуществе харьковчанам не хватало вариативности в финальной трети. Атаки выглядели несколько прямолинейными, без нестандартных решений, которые могли бы по-настоящему дезориентировать оборону СК «Полтава».

Гости, несмотря на давление, действовали самоотверженно и компактно. Большинство ударов хозяев приходилось со средней и дальней дистанции и не несли серьёзной угрозы – либо мяч проходил мимо цели, либо становился добычей Минчева, который уверенно справлялся с работой.

Казалось, что первый тайм так и завершится без забитых мячей, однако в компенсированное время «Металлист 1925» всё же сумел дожать соперника. После розыгрыша углового в штрафной гостей возникла суматоха, в которой быстрее всех сориентировался Итодо – нападающий мощным ударом отправил мяч в сетку, открыв счёт и закономерно закрепив преимущество своей команды по итогам первой половины встречи.

Второй тайм начался с оживлённой борьбы, но острые моменты поначалу почти не возникали. СК «Полтава» пыталась навязать игру, старалась цепляться за мяч и контратаковать, но постепенно оборона гостей начала трещать под натиском харьковчан. «Металлист 1925» уверенно проводил атаки, комбинируя по флангам и разрезая центр передачи, словно показывая, кто хозяин поля.

На 55-й минуте «Металлист 1925» удвоил преимущество. Ари Моура сделал точную передачу на Крупского, который стремительно прорвался по флангу и выкатил мяч в центр штрафной. Баптистелло мгновенно сориентировался и точным ударом направил мяч в угол ворот, не оставив шансов Минчеву. После этого стало ясно, что интриги в матче больше нет: «Полтава» лишь изредка пыталась контратаковать, но без угрозы воротам.

«Металлист 1925» продолжал атаковать, создавая моменты один за другим. Бартулович использовал все пять замен, освежив игру и сохранив высокий уровень интенсивности. Харьковчане нанесли около 30 ударов по воротам, демонстрируя полное превосходство.

СК «Полтава» выглядела растерянной и без идей, её редкие подходы к чужой штрафной не приносили результата. «Металлист 1925» уверенно довёл матч до победы 2:0, полностью доминируя на поле. Для гостей этот сезон Премьер-лиги явно стал слишком тяжёлым испытанием.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Металлист 1925» – СК «Полтава» – 2:0

Голі: Итодо, 45+2, Баптистелла, 53.

Предупреждение: Сухоручко, 11

«Металлист 1925»: Варакута, Крупский, Павлюк, Дубко, Мартынюк, Калюжный (к), Ари Моура (Калитвинцев, 72), Литвиненко (Забергджа, 82), Баптистелла (Когут, 72), Рашица (Кастильо, 61), Итодо (Мба, 61)

Запасные: Проценко, Гончаров, Салюк, Снурницын, Кастильо, Аревало, Когут, Забергджа, Калитвинцев, Мба

СК «Полтава»: Минчев, Ухань, Мисюра, Подлепич, Савенков, Даниленко (к), Дорошенко, Кононов, Одарюк (Галенков, 65), Сухоручко, Вивдич (Кобзар, 65)

Запасные: Ермолов, Веремиенко, Плахтыр, Пятов, Кобзар, Галенков

Арбитр: Сергей Задыран

Стадион: «Центральный городской стадион «Полесье» (Житомир)