Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Металлист 1925
19.03.2026 18:00
Полтава
18 марта 2026, 21:48 | Обновлено 18 марта 2026, 21:51
Аутсайдер попытается создать сенсацию в Житомире

Коллаж Sport.ua

В рамках 21-го тура Украинской Премьер-лиги «Металлист 1925» примет СК «Полтава». Матч состоится 19 марта в 18:00 и пройдет в Житомире.

Харьковская команда подходит к этой встрече в хорошем состоянии. После зимней паузы «Металлист 1925» провел пять матчей: сначала была ничья с «Кривбассом» (0:0), затем три победы подряд – над «Александрией» (1:0), киевским «Локомотивом» в Кубке (3:0) и «Рухом» (3:0). В последнем туре команда уступила «Шахтеру» (0:1), но этот матч получился конкурентным. В первом тайме харьковчане практически ничего не позволили создать сопернику, грамотно действовали тактически и выглядели организованно. «Шахтер» смог забить только с пенальти, поэтому, несмотря на поражение, игра «Металлиста 1925» оставила хорошее впечатление.

К матчу против «Полтавы» команда подходит практически в оптимальном составе. Не сыграет только Чурко, который получил травму в игре с «Шахтером». В остальном у тренерского штаба есть возможность варьировать состав и сохранять баланс между обороной и атакой.

У «Полтавы» ситуация значительно сложнее. Команда находится на последнем месте и уже сейчас выглядит одним из главных претендентов на вылет. С текущими результатами отыграть отставание даже от зоны переходных матчей будет крайне трудно.

После зимнего перерыва полтавчане провели четыре матча. В первом из них они навязали борьбу «Вересу», но уступили 2:3. Далее последовали три поражения подряд: 0:2 от «Кудровки», 0:4 от «Зари» и 0:4 от «Карпат». Команда испытывает проблемы как в атаке, так и в обороне. «Полтава» мало создает впереди и при этом регулярно допускает ошибки у своих ворот. Ситуацию осложняет и общий фон вокруг клуба – негативные результаты, разговоры и подозрения вне поля не добавляют уверенности.

После 20 туров у «Полтавы» 9 очков, 16 забитых и 51 пропущенный мяч – показатели, которые наглядно отражают текущее положение команды.

История противостояний

Между собой «Металлист 1925» и СК «Полтава» встречались пять раз. Три победы на счету харьковской команды, одна – у «Полтавы» (еще во времена Первой лиги), и один матч завершился вничью в Кубке Украины, где «Металлист 1925» в итоге оказался сильнее в дополнительное время.

Прогноз на матч

«Металлист 1925» подходит к этой игре в роли явного фаворита и должен подтверждать это на поле. Команда выглядит более организованной, лучше контролирует игру и в целом действует стабильнее. При нормальной реализации моментов хозяева способны обеспечить себе комфортное преимущество уже по ходу матча. «Полтаве» в такой ситуации будет сложно навязать борьбу на протяжении всех 90 минут. Даже если гости какое-то время будут держаться, в долгой перспективе давление «Металлиста 1925» должно сказаться.

Ожидается уверенная победа «Металлиста 1925» с разницей минимум в два-три мяча.

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Варакута, Салюк, Павлюк, Шабанов, Крупский, Калюжный, Аревало, Забергджа, Калитвинцев, Антюх, Итодо.

СК «Полтава»: Восконян, Коцюмака, Веремеенко, Мисюра, Кононов, Даниленко, Одарюк, Пятов, Дорошенко, Галенков, Вивдич.

