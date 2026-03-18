В 21-м туре Украинской Премьер-лиги «Металлист 1925» встретится с СК «Полтава». Игра пройдет 19 марта в Житомире в 18:00

Харьковчане подходят к ней в уверенном состоянии. После зимнего перерыва команда провела пять матчей и сумела продемонстрировать стабильность: победы над «Александрией», «Рухом» и киевским «Локомотивом» в Кубке показывают, что команда готова к весенней части чемпионата. Единственное поражение от «Шахтера» было минимальным и не испортило общего впечатления от игры команды.

У «Полтавы» дела обстоят значительно сложнее. Команда замыкает турнирную таблицу, пропускает много голов и пока не показывает стабильной игры впереди. После зимнего перерыва полтавчане проиграли все матчи, и в этом поединке им будет непросто навязать борьбу фавориту.

История личных встреч говорит в пользу «Металлиста 1925»: из пяти матчей харьковчане победили трижды, один матч завершился ничьей, и одна победа была за «Полтавой».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – СК «Полтава», за которой можно следить на украинской версии сайта.

