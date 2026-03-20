  С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
20 марта 2026, 00:04 | Обновлено 20 марта 2026, 00:34
​Вечером 19 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26.

Определены все четвертьфинальные пары третьего по силе еврокубкового турнира.

Донецкий Шахтер, имея в активе перевес после первой игры (3:1), уступил в Кракове польскому клубу Лех (1:2), но прошел дальше по сумме двух матчей.

Шахтер вышел в четвертьфинал ЛК, где сыграет против нидерландского клуба АЗ Алкмаар, который дважды обыграл Спарта Прага (2:1, 4:0).

В 1/4 финала Лиги конференций сыграют:

  • Шахтер Донецк (Украина) – АЗ Алкмаар (Нидерланды)
  • Кристал Пэлас (Англия) – Фиорентина (Италия)
  • Райо Вальекано (Испания) – АЕК Афины (Греция)
  • Майнц (Германия) – Страсбург (Франция)

Горняки проведут первый матч против нидерландского клуба условно дома, а ответный – на выезде.

Матчи 1/4 финала ЛК пройдут 9 и 16 апреля, полуфиналы состоятся 30 апреля и 7 мая.

Финал Лиги конференций запланирован на 27 мая 2026 года в немецком Лейпциге.

Лига конференций УЕФА 2025/26

1/8 финала. Ответные матчи. 19 марта 2026

19:45. АЕК Ларнака (Кипр) – Кристал Пэлас (Англия) – 1:2 д.в. [первые матчи – 0:0]

Голы: Энрик Саборит, 63 – Исмаила Сарр, 14, 99

19:45. Майнц (Германия) – Сигма Оломоуц (Чехия) – 2:0 [первые матчи – 0:0]

Голы: Штефан Пош, 46, Арминдо Зиб, 82

19:45. Ракув (Польша) – Фиорентина (Италия) – 1:2 [первые матчи – 1:2]

Голы: Кароль Струськи, 46 – Шер Ндур, 69, Марин Погранчич, 90+8

19:45. АЕК Афины (Греция) – Целе (Словения) – 0:2 [первые матчи – 4:0]

Голы: Никита Иосифов, 13, Руди Пожег, 42

22:00. Райо Вальекано (Испания) – Самсунспор (Турция) – 0:1 [первые матчи – 3:1]

Гол: Ндиайе, 65

22:00. Спарта Прага (Чехия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 0:4 [первые матчи – 1:2]

Голы: Дженсен, 8, Пэрротт, 58, Мейнанс, 62, Дал, 73

22:00. Страсбург (Франция) – Риека (Хорватия) – 1:1 [первые матчи – 2:1]

Голы: Барко, 71 – Фрук, 21

22:00. Шахтер (Украина) – Лех Познань (Польша) – 1:2 [первые матчи – 3:1]

Голы: Моутинью, 67 (автогол) – Исхак, 13, 45+7 (пен)

igor shmuylo
с такой игрой против аз алкмар можно не выходить.
Oleksandr
Дивився гру днонами проти Олександрії і там потужна була гра, але чому їх немає у Єврокубках? 🤨 
avk2307
Мені здається з усіхможливих суперників команд лівої половини АЗ найслабша. 
Дивився гру в Вірменії, вони як і кроти дуже багато помилялись в захисті і програли в підсумку. 
Корочше можна з ними грати і треба мінімум одна перемога чи нічия.
🚘
Голландці нічний жах кротівні. Феєнорд, ПСВ... Тепер АЗ
Вся Україна буде кайфувати з цих знущань
