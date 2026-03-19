Лига конференций
АЕК
19.03.2026 19:45 – перерыв 2-й матч. Результат первого матча 4:0 0 : 2
Целе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
19 марта 2026, 19:47 | Обновлено 19 марта 2026, 20:26
Лига конференций. Матчи 1/8 финала, 19 марта. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 19 марта проходят поединки плей-офф Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 19 марта состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26.

За вечер будет сыграно 8 поединков этой стадии, и будут определены все четвертьфиналы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер, имея в активе перевес после первой игры (3:1), в ответном матче 1/8 финала ЛК сыграет в 22:00 в Кракове против польского клуба Лех.

Победитель матча выйдет в четвертьфинал ЛК, где сыграет против победителя пары АЗ Алкмаар – Спарта Прага (2:1 в первой игре).

Лига конференций УЕФА 2025/26

1/8 финала. Ответные матчи. 19 марта 2026

  • 19:45. АЕК Ларнака (Кипр) – Кристал Пэлас (Англия) [первые матчи – 0:0]
  • 19:45. Майнц (Германия) – Сигма Оломоуц (Чехия) [первые матчи – 0:0]
  • 19:45. Ракув (Польша) – Фиорентина (Италия) [первые матчи – 1:2]
  • 19:45. АЕК Афины (Греция) – Целе (Словения) [первые матчи – 4:0]
  • 22:00. Райо Вальекано (Испания) – Самсунспор (Турция) [первые матчи – 3:1]
  • 22:00. Спарта Прага (Чехия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) [первые матчи – 1:2]
  • 22:00. Страсбург (Франция) – Риека (Хорватия) [первые матчи – 2:1]
  • 22:00. Шахтер (Украина) – Лех Познань (Польша) [первые матчи – 3:1]

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

​Инфографика

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Руди Пожег Ванцаш (Целе), асcист Хуанхо Ньето.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Иосифов (Целе), асcист Свит Сешлар.
