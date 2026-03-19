Вторая игра Шахтера. Расписание ответных матчей 1/8 финала Лиги конференций

Вечером 19 марта состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26.

За вечер будет сыграно 8 поединков этой стадии, и будут определены все четвертьфиналы.

Донецкий Шахтер, имея в активе перевес после первой игры (3:1), в ответном матче 1/8 финала ЛК сыграет в 22:00 в Кракове против польского клуба Лех.

В первом блоке в 19:45 сыграют: АЕК Ларнака – Кристал Пэлас, Майнц – Сигма Оломоуц, Ракув – Фиорентина, АЕК Афины – Целе.

Во втором блоке в 22:00 запланированы матчи: Райо Вальекано – Самсунспор, Спарта Прага – АЗ Алкмаар, Страсбург – Риека, Шахтер – Лех Познань.

Финал Лиги конференций запланирован на 27 мая 2026 года в немецком Лейпциге.

Лига конференций УЕФА 2025/26

1/8 финала. Ответные матчи. 19 марта 2026

Расписание матчей

19:45. АЕК Ларнака (Кипр) – Кристал Пэлас (Англия) [первые матчи – 0:0]

19:45. Майнц (Германия) – Сигма Оломоуц (Чехия) [первые матчи – 0:0]

19:45. Ракув (Польша) – Фиорентина (Италия) [первые матчи – 1:2]

19:45. АЕК Афины (Греция) – Целе (Словения) [первые матчи – 4:0]

22:00. Райо Вальекано (Испания) – Самсунспор (Турция) [первые матчи – 3:1]

22:00. Спарта Прага (Чехия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) [первые матчи – 1:2]

22:00. Страсбург (Франция) – Риека (Хорватия) [первые матчи – 2:1]

22:00. Шахтер (Украина) – Лех Познань (Польша) [первые матчи – 3:1]

