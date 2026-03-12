Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер

Вечером 12 марта состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26

Сыграно 8 поединков за один вечер, а ответные встречи состоятся через неделю – 19 марта.

Донецкий Шахтер в первом матче 1/8 финала ЛК в Познани переиграл польский клуб Лех (3:1) с голом-шедевром бисиклетой от Изаки. Таким образом, перед ответной игрой горняки имеют гандикап в два мяча.

В поединке потенциальных соперников горняков в четвертьфинале АЗ Алкмаар вырвал победу у Спарты из Праги (2:1), дубль оформил Трой Пэрротт.

В поздних матчах английский Кристал Пэлас не сумел обыграть АЕК Ларнака из Кипра (0:0), а итальянская Фиорентина с голом на 90+3 минуте вырвала победу у команды Ракув из Польши (2:1).

Лига конференций УЕФА 2025/26

1/8 финала. Первые матчи. 12 марта 2026

19:45. Лех Познань (Польша) – Шахтер (Украина) – 1:3

Голы: Исхак, 70 – Марлон Гомес, 36, Невертон, 48, Изаки, 85

19:45. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Спарта Прага (Чехия) – 2:1

Голы: Пэрротт, 29, 87 – Войта, 50

19:45. Риека (Хорватия) – Страсбург (Франция) – 1:2

Голы: Майсторович, 76 – Паничелли, 2, Годо, 72

19:45. Самсунспор (Турция) – Райо Вальекано (Испания) – 1:3

Голы: Мариус, 21 – Алемао, 15, 78, Альваро Гарсия, 40

22:00. Кристал Пэлас (Англия) – АЕК Ларнака (Кипр) – 0:0

22:00. Сигма Оломоуц (Чехия) – Майнц (Германия) – 0:0

22:00. Фиорентина (Италия) – Ракув (Польша) – 2:1

Голы: Ндур, 62, Гудмундсон, 90+3 (пен) – Брунес, 60

22:00. Целе (Словения) – АЕК Афины (Греция) – 0:4

Голы: Варга, 3, Койта, 33, Гачинович, 36, Мукуди, 49

