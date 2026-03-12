Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч

Вечером 12 марта проходят первые матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26

В первом блоке сыграно 4 поединка, и еще 4 встречи пройдут поздно вечером.

Донецкий Шахтер в первом матче 1/8 финала ЛК в Познани переиграл польский клуб Лех (3:1) с голом-шедевром бисиклетой от Изаки.

В поединке потенциальных соперников горняков в четвертьфинале АЗ Алкмаар вырвал победу у Спарты из Праги (2:1), дубль оформил Трой Пэрротт.

Французский Страсбург одержал победу над хорватской Риекой (2:1), а испанский Райо Вальекано нанес поражение турецкому Самсунспору (3:1)

Ответные матчи состоятся через неделю – 19 марта.

Лига конференций УЕФА 2025/26

1/8 финала. Первые матчи. 12 марта 2026

19:45. Лех Познань (Польша) – Шахтер (Украина) – 1:3

Голы: Исхак, 70 – Марлон Гомес, 36, Невертон, 48, Изаки, 85

19:45. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Спарта Прага (Чехия) – 2:1

Голы: Пэрротт, 29, 87 – Войта, 50

19:45. Риека (Хорватия) – Страсбург (Франция) – 1:2

Голы: Майсторович, 76 – Паничелли, 2, Годо, 72

19:45. Самсунспор (Турция) – Райо Вальекано (Испания) – 1:3

Голы: Мариус, 21 – Алемао, 15, 78, Альваро Гарсия, 40

Матчи второго блока

22:00. Кристал Пэлас (Англия) – АЕК Ларнака (Кипр)

22:00. Сигма Оломоуц (Чехия) – Майнц (Германия)

22:00. Фиорентина (Италия) – Ракув (Польша)

22:00. Целе (Словения) – АЕК Афины (Греция)

Сетка плей-офф

Инфографика