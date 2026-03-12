Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
АЗ Алкмаар вырвал победу у Спарты, также выиграли Страсбург и Райо Вальекано
Вечером 12 марта проходят первые матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26
В первом блоке сыграно 4 поединка, и еще 4 встречи пройдут поздно вечером.
Донецкий Шахтер в первом матче 1/8 финала ЛК в Познани переиграл польский клуб Лех (3:1) с голом-шедевром бисиклетой от Изаки.
В поединке потенциальных соперников горняков в четвертьфинале АЗ Алкмаар вырвал победу у Спарты из Праги (2:1), дубль оформил Трой Пэрротт.
Французский Страсбург одержал победу над хорватской Риекой (2:1), а испанский Райо Вальекано нанес поражение турецкому Самсунспору (3:1)
Ответные матчи состоятся через неделю – 19 марта.
Лига конференций УЕФА 2025/26
1/8 финала. Первые матчи. 12 марта 2026
19:45. Лех Познань (Польша) – Шахтер (Украина) – 1:3
Голы: Исхак, 70 – Марлон Гомес, 36, Невертон, 48, Изаки, 85
19:45. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Спарта Прага (Чехия) – 2:1
Голы: Пэрротт, 29, 87 – Войта, 50
19:45. Риека (Хорватия) – Страсбург (Франция) – 1:2
Голы: Майсторович, 76 – Паничелли, 2, Годо, 72
19:45. Самсунспор (Турция) – Райо Вальекано (Испания) – 1:3
Голы: Мариус, 21 – Алемао, 15, 78, Альваро Гарсия, 40
Матчи второго блока
- 22:00. Кристал Пэлас (Англия) – АЕК Ларнака (Кипр)
- 22:00. Сигма Оломоуц (Чехия) – Майнц (Германия)
- 22:00. Фиорентина (Италия) – Ракув (Польша)
- 22:00. Целе (Словения) – АЕК Афины (Греция)
Сетка плей-офф
Инфографика
