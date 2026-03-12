Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
12 марта 2026, 21:43 | Обновлено 12 марта 2026, 22:49
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч

АЗ Алкмаар вырвал победу у Спарты, также выиграли Страсбург и Райо Вальекано

Getty Images/Global Images Ukraine. АЗ Алкмаар и Спарта

Вечером 12 марта проходят первые матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26

В первом блоке сыграно 4 поединка, и еще 4 встречи пройдут поздно вечером.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер в первом матче 1/8 финала ЛК в Познани переиграл польский клуб Лех (3:1) с голом-шедевром бисиклетой от Изаки.

В поединке потенциальных соперников горняков в четвертьфинале АЗ Алкмаар вырвал победу у Спарты из Праги (2:1), дубль оформил Трой Пэрротт.

Французский Страсбург одержал победу над хорватской Риекой (2:1), а испанский Райо Вальекано нанес поражение турецкому Самсунспору (3:1)

Ответные матчи состоятся через неделю – 19 марта.

Лига конференций УЕФА 2025/26

1/8 финала. Первые матчи. 12 марта 2026

19:45. Лех Познань (Польша) – Шахтер (Украина) – 1:3

Голы: Исхак, 70 – Марлон Гомес, 36, Невертон, 48, Изаки, 85

19:45. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Спарта Прага (Чехия) – 2:1

Голы: Пэрротт, 29, 87 – Войта, 50

19:45. Риека (Хорватия) – Страсбург (Франция) – 1:2

Голы: Майсторович, 76 – Паничелли, 2, Годо, 72

19:45. Самсунспор (Турция) – Райо Вальекано (Испания) – 1:3

Голы: Мариус, 21 – Алемао, 15, 78, Альваро Гарсия, 40

Матчи второго блока

  • 22:00. Кристал Пэлас (Англия) – АЕК Ларнака (Кипр)
  • 22:00. Сигма Оломоуц (Чехия) – Майнц (Германия)
  • 22:00. Фиорентина (Италия) – Ракув (Польша)
  • 22:00. Целе (Словения) – АЕК Афины (Греция)

Сетка плей-офф

Инфографика

По теме:
Известный игрок Шахтера отреагировал на победу горняков над Лехом
11-й лучший сезон. Украины набрала 7.312 баллов в сезонном рейтинге
Близки к рекорду. Шахтер одержал уже 9 побед в сезоне в еврокубках
Фиорентина Страсбург Риека Кристал Пэлас Омония Зриньски Мостар Ягеллония Белосток Райо Вальекано Майнц Спарта Прага АЗ Алкмаар Шахтер Донецк Лозанна Самсунспор Лех Познань АЕК Ларнака АЕК Афины Шкендия Целе Сигма Оломоуц Лига конференций Дрита КуПС Ноа Ереван Ракув Ченстохова Трой Пэрротт Хоакин Паничелли
Николай Степанов
