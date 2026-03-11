Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АЗ Алкмаар – Спарта Прага. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Лига конференций
АЗ Алкмаар
12.03.2026 19:45 - : -
Спарта Прага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
11 марта 2026, 23:22 | Обновлено 11 марта 2026, 23:31
35
0

АЗ Алкмаар – Спарта Прага. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Матч начнется 12 марта в 19:45 по Киеву

11 марта 2026, 23:22 | Обновлено 11 марта 2026, 23:31
35
0
АЗ Алкмаар – Спарта Прага. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
АЗ Алкмаар

В четверг, 12 марта, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги конференций между «АЗ Алкмаар» и «Спартой Прага». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

АЗ Алкмаар

В национальном чемпионате нидерландская команда демонстрирует довольно средние результаты. После 26 туров Эредивиз на балансе «АЗ» есть всего 39 баллов, благодаря которым клуб находится на 6-й позиции турнирной таблицы. И от 4-го, и от 10-го места алкмаарцы отстают всего на 5 очков. Однако в Кубке Нидерландов коллективу удалось дойти уже до финала, где он будет противостоять «НЕКу».

В 1/16 финала Лиги конференций «АЗ Алкмаар» противостоял армянскому «Ноа» и по сумме 2-х матчей победил со счетом 4:1.

Спарта Прага

Для чешского гранда сезон тоже складывается далеко не идеально. За 25 туров чемпионата Чехии «Спарте» удалось набрать 51 очко, благодаря чему она и находится на 2-м месте общего зачета. Но вот расстояние от лидера, «Славии», сейчас составляет уже 10 баллов. В национальном кубке столичный клуб вылетел на стадии четвертьфинала после поражения против «Млады Болеслав».

В основном этапе Лиги конференций чехам удалось занять 4-е место общей таблицы, что и позволило им сразу квалифицироваться до 1/8.

Личные встречи

Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • «АЗ Алкмаар» непобедим дома уже в течение 5-х игр подряд.
  • В 4/5 предыдущих матчах «АЗ Алкмаар» было забито более 2.5 гола.
  • В 8 предыдущих поединков «Спарта» сохранила ворота сухими 6 раз.
  • В свою очередь «АЗ Алкмаар» сохранил ворота сухими лишь 1 раз за 10 предыдущих матчей.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.14 для АЗ Алкмаар и 3.38 для Спарты. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Обе команды демонстрируют довольно неплохие показатели в атаке, поэтому я поставлю на тотал больше 2.5 с коеффициэнтом 1.85.

Прогноз Sport.ua
АЗ Алкмаар
12 марта 2026 -
19:45
Спарта Прага
Тотал больше 2.5 1.85 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Сигма Оломоуц – Майнц. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Кристал Пэлас – АЕК Ларнака. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
ФОТО. Шахтер провел открытую тренировку накануне матча против Леха
АЗ Алкмаар Спарта Прага прогнозы прогнозы на футбол Лига конференций
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Прямо у него на глазах». Полесье проанализировало пленки УАФ
Футбол | 11 марта 2026, 16:57 13
«Прямо у него на глазах». Полесье проанализировало пленки УАФ
«Прямо у него на глазах». Полесье проанализировало пленки УАФ

В житомирском клубе все еще недовольны судейством

«Настоящая мафия». Разгорелся скандал вокруг трансфера клуба УПЛ
Футбол | 11 марта 2026, 21:33 0
«Настоящая мафия». Разгорелся скандал вокруг трансфера клуба УПЛ
«Настоящая мафия». Разгорелся скандал вокруг трансфера клуба УПЛ

Переход Пабло Альвареса из Карпат в Актобе наделал шуму в Казахстане

ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
Бокс | 11.03.2026, 11:41
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 11.03.2026, 06:51
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»
Футбол | 11.03.2026, 07:45
ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»
ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 19 туров
Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 19 туров
10.03.2026, 06:23 6
Футбол
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
11.03.2026, 14:07 45
Футбол
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 9
Бокс
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 08:49 6
Теннис
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 41
Футбол
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
10.03.2026, 08:17 83
Футбол
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
10.03.2026, 13:30
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем