В четверг, 12 марта, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги конференций между «АЗ Алкмаар» и «Спартой Прага». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

АЗ Алкмаар

В национальном чемпионате нидерландская команда демонстрирует довольно средние результаты. После 26 туров Эредивиз на балансе «АЗ» есть всего 39 баллов, благодаря которым клуб находится на 6-й позиции турнирной таблицы. И от 4-го, и от 10-го места алкмаарцы отстают всего на 5 очков. Однако в Кубке Нидерландов коллективу удалось дойти уже до финала, где он будет противостоять «НЕКу».

В 1/16 финала Лиги конференций «АЗ Алкмаар» противостоял армянскому «Ноа» и по сумме 2-х матчей победил со счетом 4:1.

Спарта Прага

Для чешского гранда сезон тоже складывается далеко не идеально. За 25 туров чемпионата Чехии «Спарте» удалось набрать 51 очко, благодаря чему она и находится на 2-м месте общего зачета. Но вот расстояние от лидера, «Славии», сейчас составляет уже 10 баллов. В национальном кубке столичный клуб вылетел на стадии четвертьфинала после поражения против «Млады Болеслав».

В основном этапе Лиги конференций чехам удалось занять 4-е место общей таблицы, что и позволило им сразу квалифицироваться до 1/8.

Личные встречи

Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

«АЗ Алкмаар» непобедим дома уже в течение 5-х игр подряд.

В 4/5 предыдущих матчах «АЗ Алкмаар» было забито более 2.5 гола.

В 8 предыдущих поединков «Спарта» сохранила ворота сухими 6 раз.

В свою очередь «АЗ Алкмаар» сохранил ворота сухими лишь 1 раз за 10 предыдущих матчей.

Прогноз

Обе команды демонстрируют довольно неплохие показатели в атаке, поэтому я поставлю на тотал больше 2.5 с коеффициэнтом 1.85.