АЗ Алкмаар – Спарта Прага – 2:1. Возможные соперники Шахтера. Видео голов
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26
12 марта АЗ Алкмаар переиграл Спарту Прага в первом матче 1/8 финала Лиги конференций 2025/26.
Встреча прошла на стадионе АФАС и завершилась со счетом 2:1 в пользу нидерландской команды.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль оформил ирландский форвард Трой Пэрротт. Два ассиста отдал Ро-Занжело Даал.
Ответная игра запланирована на 19 число в Чехии. Победитель противостояния в четвертьфинале поборется или с Шахтером, или с Лехом.
Лига конференций 2025/26. 1/8 финала
Первый матч. 12 марта
АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Спарта Прага (Чехия) – 2:1
Голы: Пэрротт, 29, 87 – Войта, 50
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26
Александр заработает более 30 миллионов фунтов стерлингов