  АЗ Алкмаар – Спарта Прага – 2:1. Возможные соперники Шахтера. Видео голов
Лига конференций
АЗ Алкмаар
12.03.2026 19:45 – FT 2 : 1
Спарта Прага
13 марта 2026, 04:42 | Обновлено 13 марта 2026, 04:43
АЗ Алкмаар – Спарта Прага – 2:1. Возможные соперники Шахтера. Видео голов

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта АЗ Алкмаар переиграл Спарту Прага в первом матче 1/8 финала Лиги конференций 2025/26.

Встреча прошла на стадионе АФАС и завершилась со счетом 2:1 в пользу нидерландской команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль оформил ирландский форвард Трой Пэрротт. Два ассиста отдал Ро-Занжело Даал.

Ответная игра запланирована на 19 число в Чехии. Победитель противостояния в четвертьфинале поборется или с Шахтером, или с Лехом.

Лига конференций 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Спарта Прага (Чехия) – 2:1

Голы: Пэрротт, 29, 87 – Войта, 50

Видеообзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Трой Пэрротт (АЗ Алкмаар), асcист Ро-Занжело Даал.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Matyas Vojta (Спарта Прага), асcист Энди Ирвинг.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Трой Пэрротт (АЗ Алкмаар), асcист Ро-Занжело Даал.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
