12 марта АЗ Алкмаар переиграл Спарту Прага в первом матче 1/8 финала Лиги конференций 2025/26.

Встреча прошла на стадионе АФАС и завершилась со счетом 2:1 в пользу нидерландской команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль оформил ирландский форвард Трой Пэрротт. Два ассиста отдал Ро-Занжело Даал.

Ответная игра запланирована на 19 число в Чехии. Победитель противостояния в четвертьфинале поборется или с Шахтером, или с Лехом.

Лига конференций 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Спарта Прага (Чехия) – 2:1

Голы: Пэрротт, 29, 87 – Войта, 50

Видеообзор матча