Лига конференций. Матчи 1/8 финала, 12 марта. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 12 марта состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26

За один вечер будет сыграно 8 поединков этой стадии.

Донецкий Шахтер в первом матче 1/8 финала ЛК сыграет в 19:45 в Познани против польского клуба Лех.

Ответные матчи состоятся через неделю – 19 марта.

Лига конференций УЕФА 2025/26

1/8 финала. Первые матчи. 12 марта 2026

19:45. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Спарта Прага (Чехия)

19:45. Лех Познань (Польша) – Шахтер (Украина)

(Украина) 19:45. Риека (Хорватия) – Страсбург (Франция)

19:45. Самсунспор (Турция) – Райо Вальекано (Испания)

22:00. Кристал Пэлас (Англия) – АЕК Ларнака (Кипр)

22:00. Сигма Оломоуц (Чехия) – Майнц (Германия)

22:00. Фиорентина (Италия) – Ракув (Польша)

22:00. Целе (Словения) – АЕК Афины (Греция)

Сетка плей-офф

​Инфографика

