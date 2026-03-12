Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 марта 2026, 18:05 | Обновлено 12 марта 2026, 18:10
Лига конференций. Матчи 1/8 финала, 12 марта. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 12 марта проходят 8 поединков плей-офф Лиги конференций

Лига конференций. Матчи 1/8 финала, 12 марта. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 12 марта состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26

За один вечер будет сыграно 8 поединков этой стадии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер в первом матче 1/8 финала ЛК сыграет в 19:45 в Познани против польского клуба Лех.

Ответные матчи состоятся через неделю – 19 марта.

Лига конференций УЕФА 2025/26

1/8 финала. Первые матчи. 12 марта 2026

  • 19:45. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Спарта Прага (Чехия)
  • 19:45. Лех Познань (Польша) – Шахтер (Украина)
  • 19:45. Риека (Хорватия) – Страсбург (Франция)
  • 19:45. Самсунспор (Турция) – Райо Вальекано (Испания)
  • 22:00. Кристал Пэлас (Англия) – АЕК Ларнака (Кипр)
  • 22:00. Сигма Оломоуц (Чехия) – Майнц (Германия)
  • 22:00. Фиорентина (Италия) – Ракув (Польша)
  • 22:00. Целе (Словения) – АЕК Афины (Греция)

Сетка плей-офф

​Инфографика

19:45. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Спарта Прага (Чехия)

19:45. Лех Познань (Польша) – Шахтер (Украина)

19:45. Риека (Хорватия) – Страсбург (Франция)

19:45. Самсунспор (Турция) – Райо Вальекано (Испания)

22:00. Кристал Пэлас (Англия) – АЕК Ларнака (Кипр)

22:00. Сигма Оломоуц (Чехия) – Майнц (Германия)

22:00. Фиорентина (Италия) – Ракув (Польша)

22:00. Целе (Словения) – АЕК Афины (Греция)

По теме:
Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч 1/8 финала ЛК против Леха
ТУРАН: «Могли форсировать восстановление Матвиенко, но здоровье важнее»
Познанское познание: что нужно знать о болельщиках Леха
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
