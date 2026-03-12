Лига конференций. Матчи 1/8 финала, 12 марта. Смотреть онлайн LIVE
Вечером 12 марта проходят 8 поединков плей-офф Лиги конференций
Вечером 12 марта состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26
За один вечер будет сыграно 8 поединков этой стадии.
Донецкий Шахтер в первом матче 1/8 финала ЛК сыграет в 19:45 в Познани против польского клуба Лех.
Ответные матчи состоятся через неделю – 19 марта.
Лига конференций УЕФА 2025/26
1/8 финала. Первые матчи. 12 марта 2026
- 19:45. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Спарта Прага (Чехия)
- 19:45. Лех Познань (Польша) – Шахтер (Украина)
- 19:45. Риека (Хорватия) – Страсбург (Франция)
- 19:45. Самсунспор (Турция) – Райо Вальекано (Испания)
- 22:00. Кристал Пэлас (Англия) – АЕК Ларнака (Кипр)
- 22:00. Сигма Оломоуц (Чехия) – Майнц (Германия)
- 22:00. Фиорентина (Италия) – Ракув (Польша)
- 22:00. Целе (Словения) – АЕК Афины (Греция)
