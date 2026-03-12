Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер начинает плей-офф. Стартует стадия 1/8 финала Лиги конференций
Лига конференций
12 марта 2026, 17:23 | Обновлено 12 марта 2026, 17:40
768
3

Шахтер начинает плей-офф. Стартует стадия 1/8 финала Лиги конференций

Вечером 12 марта будет сыграно 8 матчей третьего по силе еврокубка

12 марта 2026, 17:23 | Обновлено 12 марта 2026, 17:40
768
3 Comments
Шахтер начинает плей-офф. Стартует стадия 1/8 финала Лиги конференций
Коллаж Sport.ua

Вечером 12 марта состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26

За один вечер будет сыграно 8 поединков этой стадии, а ответные матчи состоятся через неделю – 19 марта.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер в первом матче 1/8 финала ЛК сыграет в 19:45 в Познани против польского клуба Лех.

19 февраля в первом блоке в 19:45 также сыграют: АЗ Алкмаар – Спарта Прага, Риека – Страсбург, Самсунспор – Райо Вальекано.

Во втором блоке в 22:00 запланированы матчи: Кристал Пэлас – АЕК Ларнака, Сигма Оломоуц – Майнц, Фиорентина – Ракув, Целе – АЕК Афины.

Финал Лиги конференций запланирован на 27 мая 2026 года в немецком Лейпциге.

Лига конференций УЕФА 2025/26

1/8 финала. Первые матчи. 12 марта 2026

Расписание матчей

  • 19:45. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Спарта Прага (Чехия)
  • 19:45. Лех Познань (Польша) – Шахтер (Украина)
  • 19:45. Риека (Хорватия) – Страсбург (Франция)
  • 19:45. Самсунспор (Турция) – Райо Вальекано (Испания)
  • 22:00. Кристал Пэлас (Англия) – АЕК Ларнака (Кипр)
  • 22:00. Сигма Оломоуц (Чехия) – Майнц (Германия)
  • 22:00. Фиорентина (Италия) – Ракув (Польша)
  • 22:00. Целе (Словения) – АЕК Афины (Греция)

Сетка плей-офф

​Инфографика

По теме:
Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч 1/8 финала ЛК против Леха
ТУРАН: «Могли форсировать восстановление Матвиенко, но здоровье важнее»
Лига конференций. Матчи 1/8 финала, 12 марта. Смотреть онлайн LIVE
Фиорентина Страсбург Риека Кристал Пэлас Омония Зриньски Мостар Ягеллония Белосток Райо Вальекано Майнц Спарта Прага АЗ Алкмаар Шахтер Донецк Лозанна Самсунспор Лех Познань АЕК Ларнака АЕК Афины Шкендия Целе Сигма Оломоуц выбор редакции Лига конференций статистические расклады Дрита КуПС Ноа Ереван Ракув Ченстохова
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
Футбол | 12 марта 2026, 06:57 14
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал

Динамо заявило на УПЛ 18-летнего малийца Саване Усмана

Кто сыграет на ЧМ-2026. ФИФА не может связаться с руководством Ирана
Футбол | 12 марта 2026, 15:55 4
Кто сыграет на ЧМ-2026. ФИФА не может связаться с руководством Ирана
Кто сыграет на ЧМ-2026. ФИФА не может связаться с руководством Ирана

В стране война и блекауты

Лех – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 12.03.2026, 11:40
Лех – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Лех – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
Футбол | 11.03.2026, 19:45
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Бокс | 12.03.2026, 08:13
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
zzg77
Бажаю Шахтарю пройти як можливо далі, хоть до півфіналу!
Ответить
+1
LexХХХ
Тільки перемоги, не інакше.
Ответить
+1
Сказки ДАмбаса
бананьі уронили
Ответить
-1
Популярные новости
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
11.03.2026, 23:14 6
Бокс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
12.03.2026, 00:55 18
Теннис
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 36
Футбол
ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»
ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»
11.03.2026, 07:45 10
Футбол
Усика попросили назвать лучшего боксера в истории Украины. Ответ не удивил
Усика попросили назвать лучшего боксера в истории Украины. Ответ не удивил
12.03.2026, 03:55
Бокс
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
11.03.2026, 02:02 2
Футбол
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 10
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
11.03.2026, 08:51 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем