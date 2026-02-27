Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка третьего по силе еврокубка
27 февраля в 15:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26.
Проведена жеребьевка всех решающих стадий турнира с учетом предварительной сетки плей-офф.
8 лучших команд основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала были определены еще 8 участников этого раунда.
На стадии 1/8 финала выступит донецкий Шахтер, который занял 6-е место в основном раунде ЛК.
Донецкий Шахтер в 1/8 финала проведет матчи против польского клуба Лех Познань.
Первую игру горняки проведут на выезде, а ответный матч – на условно домашнем стадионе.
Победитель этой пары затем в 1/4 финала сыграет против победителя противостояния АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Спарта Прага (Чехия).
Матчи 1/8 финала пройдут 12 и 19 марта, четвертьфиналы запланированы на 9 и 16 апреля, полуфиналы состоятся 30 апреля и 7 мая.
Финал будет проведен 27 мая на стадионе Ред Булл Арена в немецком Лейпциге.
🏆 Лига конференций УЕФА 2025/26
Пары 1/8 финала. 12 и 19 марта
- Лех (Польша) – Шахтер (Украина)
- АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Спарта Прага (Чехия)
- Кристал Пэлас (Англия) – АЕК Ларнака (Кипр)
- Фиорентина (Италия) – Ракув (Польша)
- Самсунспор (Турция) – Райо Вальекано (Испания)
- Целе (Словения) – АЕК Афины (Греция)
- Сигма Оломоуц (Чехия) – Майнц (Германия)
- Риека (Хорватия) – Страсбург (Франция)
Сетка плей-офф
Инфографика
Фотогалерея
