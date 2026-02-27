Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций

27 февраля в 15:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26.

Проведена жеребьевка всех решающих стадий турнира с учетом предварительной сетки плей-офф.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

8 лучших команд основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала были определены еще 8 участников этого раунда.

На стадии 1/8 финала выступит донецкий Шахтер, который занял 6-е место в основном раунде ЛК.

Донецкий Шахтер в 1/8 финала проведет матчи против польского клуба Лех Познань.

Первую игру горняки проведут на выезде, а ответный матч – на условно домашнем стадионе.

Победитель этой пары затем в 1/4 финала сыграет против победителя противостояния АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Спарта Прага (Чехия).

Матчи 1/8 финала пройдут 12 и 19 марта, четвертьфиналы запланированы на 9 и 16 апреля, полуфиналы состоятся 30 апреля и 7 мая.

Финал будет проведен 27 мая на стадионе Ред Булл Арена в немецком Лейпциге.

🏆 Лига конференций УЕФА 2025/26

Пары 1/8 финала. 12 и 19 марта

Лех (Польша) – Шахтер (Украина)

(Украина) АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Спарта Прага (Чехия)

Кристал Пэлас (Англия) – АЕК Ларнака (Кипр)

Фиорентина (Италия) – Ракув (Польша)

Самсунспор (Турция) – Райо Вальекано (Испания)

Целе (Словения) – АЕК Афины (Греция)

Сигма Оломоуц (Чехия) – Майнц (Германия)

Риека (Хорватия) – Страсбург (Франция)

Сетка плей-офф

Инфографика

Фотогалерея