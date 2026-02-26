У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
Возможные соперники горняков: Самсунспор и Лех Познань
Вечером 26 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26
Завершились матчи, определены участники 1/8 финала.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Участники 1/8 финала Лиги конференций
- Топ-8 этапа лиги: Страсбург, Ракув, АЕК Афины, Спарта Прага, Райо Вальекано, Шахтер, Майнц, АЕК Ларнака
- Победители 1/16 финала: Самсунспор, Риека, Целе, Фиорентина, АЗ Алкмаар, Кристал Пэлас, Лех Познань, Сигма Оломоуц
Потенциальные соперники Шахтера в 1/8 финала ЛК: Самсунспор (Турция), Лех (Польша)
Жеребьевка стадии 1/8 финала с участием Шахтера пройдет в швейцарском Ньоне 27 февраля в 15:00 по киевскому времени.
Лига конференций УЕФА 2025/26
1/16 финала. Ответные матчи. 26 февраля 2026
19:45. Риека (Хорватия) – Омония (Кипр) – 3:1 [первый матч – 1:0]
Голы: Фрук, 52, 67, Аду Аджей, 79 – Танкович, 13
19:45. Самсунспор (Турция) – Шкендия (Сев. Македония) – 4:0 [первый матч – 1:0]
Голы: Нчам, 53 (пен), Ндиайе, 71, Мариус, 79, 90+2
19:45. Фиорентина (Италия) – Ягеллония (Польша) – 2:4 д.в. [первый матч – 3:0]
Голы: Фаджоли, 107, Романчук, 114 (автогол) – Мазурек, 23, 45+3, 49, Имас, 118
19:45. Целе (Словения) – Дрита (Косово) – 3:2 [первый матч – 3:2]
Голы: Сешлар, 19, 43 (пен), Хрка, 23 – Блерим Красничи, 26, Дабикай, 51
22:00. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Ноа (Армения) – 4:0 [первый матч – 0:1]
Голы: Даал, 5, Мейнанс, 39, 54, Дженсен, 90+1
22:00. Кристал Пэлас (Англия) – Зриньски (Босния и Герц.) – 2:0 [первый матч – 1:1]
Голы: Лакруа, 36, Гессан, 90+3
22:00. Лех (Польша) – КуПС (Финляндия) – 1:0 [первый матч – 2:0]
Гол: Пабло Родригес, 65
22:00. Лозанна (Швейцария) – Сигма (Чехия) – 1:2 [первый матч – 1:1]
Голы: Омар Жанне, 35 – Шип, 22, Русек, 44
Сетка плей-офф
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Уордли хотел бой с Усиком
В первом блоке матчей вечера дальше прошли Самсунспор, Риека, Целье