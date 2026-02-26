Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
Лига конференций
26 февраля 2026, 23:59 | Обновлено 27 февраля 2026, 00:20
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций

Возможные соперники горняков: Самсунспор и Лех Познань

У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
УЕФА

Вечером 26 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26

Завершились матчи, определены участники 1/8 финала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Участники 1/8 финала Лиги конференций

  • Топ-8 этапа лиги: Страсбург, Ракув, АЕК Афины, Спарта Прага, Райо Вальекано, Шахтер, Майнц, АЕК Ларнака
  • Победители 1/16 финала: Самсунспор, Риека, Целе, Фиорентина, АЗ Алкмаар, Кристал Пэлас, Лех Познань, Сигма Оломоуц

Потенциальные соперники Шахтера в 1/8 финала ЛК: Самсунспор (Турция), Лех (Польша)

Жеребьевка стадии 1/8 финала с участием Шахтера пройдет в швейцарском Ньоне 27 февраля в 15:00 по киевскому времени.

Лига конференций УЕФА 2025/26

1/16 финала. Ответные матчи. 26 февраля 2026

19:45. Риека (Хорватия) – Омония (Кипр) – 3:1 [первый матч – 1:0]

Голы: Фрук, 52, 67, Аду Аджей, 79 – Танкович, 13

19:45. Самсунспор (Турция) – Шкендия (Сев. Македония) – 4:0 [первый матч – 1:0]

Голы: Нчам, 53 (пен), Ндиайе, 71, Мариус, 79, 90+2

19:45. Фиорентина (Италия) – Ягеллония (Польша) – 2:4 д.в. [первый матч – 3:0]

Голы: Фаджоли, 107, Романчук, 114 (автогол) – Мазурек, 23, 45+3, 49, Имас, 118

19:45. Целе (Словения) – Дрита (Косово) – 3:2 [первый матч – 3:2]

Голы: Сешлар, 19, 43 (пен), Хрка, 23 – Блерим Красничи, 26, Дабикай, 51

22:00. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Ноа (Армения) – 4:0 [первый матч – 0:1]

Голы: Даал, 5, Мейнанс, 39, 54, Дженсен, 90+1

22:00. Кристал Пэлас (Англия) – Зриньски (Босния и Герц.) – 2:0 [первый матч – 1:1]

Голы: Лакруа, 36, Гессан, 90+3

22:00. Лех (Польша) – КуПС (Финляндия) – 1:0 [первый матч – 2:0]

Гол: Пабло Родригес, 65

22:00. Лозанна (Швейцария) – Сигма (Чехия) – 1:2 [первый матч – 1:1]

Голы: Омар Жанне, 35 – Шип, 22, Русек, 44

Сетка плей-офф

Инфографика

ФОТО. Журналистка Шахтера впечатлила новым фотосетом
Тренер Самсунспора сделал выбор между Райо и Шахтером
Шоу: Фиорентина и Ягеллония в овертаймах определили участника 1/8 финала ЛК
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Alex
Чекаємо на турків
Ответить
0
Перший Серед Рівних в бані
Завтра узнаем кому не повезло, Леху или Самсунспору.
Ответить
0
