  Лига конференций. Матчи 1/16 финала, 26 февраля. Смотреть онлайн LIVE
Лига конференций
Риека
26.02.2026 19:45 – 70 2-й матч. Результат первого матча 1:0 2 : 1
Омония
Лига конференций
26 февраля 2026, 19:45 | Обновлено 26 февраля 2026, 19:46
Лига конференций. Матчи 1/16 финала, 26 февраля. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 26 февраля проходят 8 поединков плей-офф Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 февраля состоятся ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26

За один вечер будет сыграно 8 поединков этой стадии, и будут определены участники 1/8 финала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

26 февраля в первом блоке в 19:45 сыграют: Риека – Омония, Самсунспор – Шкендия, Фиорентина – Ягеллония, Целе – Дрита.

Во втором блоке в 22:00 запланированы матчи: АЗ Алкмаар – Ноа, Кристал Пэлас – Зриньски, Лех – КуПС, Лозанна – Сигма.

Потенциальные соперники Шахтера в 1/8 финала ЛК:

  • Победитель пары Лех (Польша) – КуПС (Финляндия) [первый матч – 2:0]
  • Победитель пары Самсунспор (Турция) – Шкендия (Сев. Македония) [первый матч – 1:0]

Лига конференций УЕФА 2025/26

1/16 финала. Ответные матчи. 26 февраля 2026

  • 19:45. Риека (Хорватия) – Омония (Кипр) [первый матч – 1:0]
  • 19:45. Самсунспор (Турция) – Шкендия (Сев. Македония) [первый матч – 1:0]
  • 19:45. Фиорентина (Италия) – Ягеллония (Польша) [первый матч – 3:0]
  • 19:45. Целе (Словения) – Дрита (Косово) [первый матч – 3:2]
  • 22:00. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Ноа (Армения) [первый матч – 0:1]
  • 22:00. Кристал Пэлас (Англия) – Зриньски (Босния и Герц.) [первый матч – 1:1]
  • 22:00. Лех (Польша) – КуПС (Финляндия) [первый матч – 2:0]
  • 22:00. Лозанна (Швейцария) – Сигма (Чехия) [первый матч – 1:1]

Инфографика

19:45. Риека (Хорватия) – Омония (Кипр) [первый матч – 1:0]

19:45. Самсунспор (Турция) – Шкендия (Сев. Македония) [первый матч – 1:0]

19:45. Фиорентина (Италия) – Ягеллония (Польша) [первый матч – 3:0]

19:45. Целе (Словения) – Дрита (Косово) [первый матч – 3:2]

22:00. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Ноа (Армения) [первый матч – 0:1]

22:00. Кристал Пэлас (Англия) – Зриньски (Босния и Герц.) [первый матч – 1:1]

22:00. Лех (Польша) – КуПС (Финляндия) [первый матч – 2:0]

22:00. Лозанна (Швейцария) – Сигма (Чехия) [первый матч – 1:1]

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Тони Фрук (Риека), асcист Даниэль Аду-Аджей.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Тони Фрук (Риека), асcист Тиагу Данташ.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Муамер Танкович (Омония), асcист Риан Ммаэ.
Фиорентина Риека Кристал Пэлас Омония Зриньски Мостар Ягеллония Белосток АЗ Алкмаар Лозанна Самсунспор Лех Познань Шкендия Целе Сигма Оломоуц смотреть онлайн Лига конференций Дрита КуПС Ноа Ереван
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
