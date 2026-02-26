Лига конференций. Матчи 1/16 финала, 26 февраля. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 26 февраля состоятся ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26

За один вечер будет сыграно 8 поединков этой стадии, и будут определены участники 1/8 финала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

26 февраля в первом блоке в 19:45 сыграют: Риека – Омония, Самсунспор – Шкендия, Фиорентина – Ягеллония, Целе – Дрита.

Во втором блоке в 22:00 запланированы матчи: АЗ Алкмаар – Ноа, Кристал Пэлас – Зриньски, Лех – КуПС, Лозанна – Сигма.

Потенциальные соперники Шахтера в 1/8 финала ЛК:

Победитель пары Лех (Польша) – КуПС (Финляндия) [первый матч – 2:0]

Победитель пары Самсунспор (Турция) – Шкендия (Сев. Македония) [первый матч – 1:0]

Лига конференций УЕФА 2025/26

1/16 финала. Ответные матчи. 26 февраля 2026

19:45. Риека (Хорватия) – Омония (Кипр) [первый матч – 1:0]

19:45. Самсунспор (Турция) – Шкендия (Сев. Македония) [первый матч – 1:0]

19:45. Фиорентина (Италия) – Ягеллония (Польша) [первый матч – 3:0]

19:45. Целе (Словения) – Дрита (Косово) [первый матч – 3:2]

22:00. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Ноа (Армения) [первый матч – 0:1]

22:00. Кристал Пэлас (Англия) – Зриньски (Босния и Герц.) [первый матч – 1:1]

22:00. Лех (Польша) – КуПС (Финляндия) [первый матч – 2:0]

22:00. Лозанна (Швейцария) – Сигма (Чехия) [первый матч – 1:1]

Инфографика

19:45. Риека (Хорватия) – Омония (Кипр) [первый матч – 1:0]

19:45. Самсунспор (Турция) – Шкендия (Сев. Македония) [первый матч – 1:0]

19:45. Фиорентина (Италия) – Ягеллония (Польша) [первый матч – 3:0]

19:45. Целе (Словения) – Дрита (Косово) [первый матч – 3:2]

22:00. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Ноа (Армения) [первый матч – 0:1]

22:00. Кристал Пэлас (Англия) – Зриньски (Босния и Герц.) [первый матч – 1:1]

22:00. Лех (Польша) – КуПС (Финляндия) [первый матч – 2:0]

22:00. Лозанна (Швейцария) – Сигма (Чехия) [первый матч – 1:1]