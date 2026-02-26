Лига конференций. Матчи 1/16 финала, 26 февраля. Смотреть онлайн LIVE
Вечером 26 февраля проходят 8 поединков плей-офф Лиги конференций
Вечером 26 февраля состоятся ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26
За один вечер будет сыграно 8 поединков этой стадии, и будут определены участники 1/8 финала.
26 февраля в первом блоке в 19:45 сыграют: Риека – Омония, Самсунспор – Шкендия, Фиорентина – Ягеллония, Целе – Дрита.
Во втором блоке в 22:00 запланированы матчи: АЗ Алкмаар – Ноа, Кристал Пэлас – Зриньски, Лех – КуПС, Лозанна – Сигма.
Потенциальные соперники Шахтера в 1/8 финала ЛК:
- Победитель пары Лех (Польша) – КуПС (Финляндия) [первый матч – 2:0]
- Победитель пары Самсунспор (Турция) – Шкендия (Сев. Македония) [первый матч – 1:0]
Лига конференций УЕФА 2025/26
1/16 финала. Ответные матчи. 26 февраля 2026
- 19:45. Риека (Хорватия) – Омония (Кипр) [первый матч – 1:0]
- 19:45. Самсунспор (Турция) – Шкендия (Сев. Македония) [первый матч – 1:0]
- 19:45. Фиорентина (Италия) – Ягеллония (Польша) [первый матч – 3:0]
- 19:45. Целе (Словения) – Дрита (Косово) [первый матч – 3:2]
- 22:00. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Ноа (Армения) [первый матч – 0:1]
- 22:00. Кристал Пэлас (Англия) – Зриньски (Босния и Герц.) [первый матч – 1:1]
- 22:00. Лех (Польша) – КуПС (Финляндия) [первый матч – 2:0]
- 22:00. Лозанна (Швейцария) – Сигма (Чехия) [первый матч – 1:1]
События матча
