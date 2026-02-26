Лига конференций. Обидчик Динамо стал возможным соперником Шахтера

Вечером 26 февраля проходит ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26

Завершились матчи первого блока и определены очередные участники 1/8 финала.

В первом блоке матчей вечера дальше прошли: Самсунспор, Риека, Целе.

Хорватская Риека второй раз обыграла Омонию из Кипра (3:1 после победы 1:0).

Два поединка между командами Целе и Дрита завершились с одинаковым счетом 3:2 в пользу словенского клуба.

Противостояние между командами Фиорентина (Италия) и Ягеллония (Польша) перешло в овертайм, причем польская команда отыграла три мяча (3:0), пропущенных в первой игре (0:3).

Турецкий Самсунспор второй раз обыграл македонскую Шкендию (4:0), уже имея гандикап в один мяч после первой игры (1:0).

Самсунспор, обыгравший киевское Динамо (3:0) в основном этапе ЛК, стал одним из двух потенциальных соперников донецкого Шахтера в 1/8 финала.

Потенциальные соперники Шахтера в 1/8 финала ЛК:

Самсунспор (Турция)

Победитель пары Лех (Польша) – КуПС (Финляндия) [первый матч – 2:0]

Во втором блоке в 22:00 запланированы матчи: АЗ Алкмаар – Ноа, Кристал Пэлас – Зриньски, Лех – КуПС, Лозанна – Сигма.

Жеребьевка стадии 1/8 финала с участием Шахтера пройдет 27 февраля в швейцарском Ньоне.

Лига конференций УЕФА 2025/26

1/16 финала. Ответные матчи. 26 февраля 2026

19:45. Риека (Хорватия) – Омония (Кипр) – 3:1 [первый матч – 1:0]

Голы: Фрук, 52, 67, Аду Аджей, 79 – Танкович, 13

19:45. Самсунспор (Турция) – Шкендия (Сев. Македония) – 4:0 [первый матч – 1:0]

Голы: Нчам, 53 (пен), Ндиайе, 71, Мариус, 79, 90+2

19:45. Фиорентина (Италия) – Ягеллония (Польша) – 0:3, игра продолжается [первый матч – 3:0]

Голы: Мазурек, 23, 45+3, 49

19:45. Целе (Словения) – Дрита (Косово) – 3:2 [первый матч – 3:2]

Голы: Сешлар, 19, 43 (пен), Хрка, 23 – Блерим Красничи, 26, Дабикай, 51

Вечерние матчи:

22:00. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Ноа (Армения) [первый матч – 0:1]

22:00. Кристал Пэлас (Англия) – Зриньски (Босния и Герц.) [первый матч – 1:1]

22:00. Лех (Польша) – КуПС (Финляндия) [первый матч – 2:0]

22:00. Лозанна (Швейцария) – Сигма (Чехия) [первый матч – 1:1]

Инфографика