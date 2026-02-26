Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 февраля 2026, 21:40 | Обновлено 26 февраля 2026, 22:33
Лига конференций. Обидчик Динамо стал возможным соперником Шахтера

В первом блоке матчей вечера дальше прошли Самсунспор, Риека, Целье

Лига конференций. Обидчик Динамо стал возможным соперником Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Самсунспор

Вечером 26 февраля проходит ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26

Завершились матчи первого блока и определены очередные участники 1/8 финала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом блоке матчей вечера дальше прошли: Самсунспор, Риека, Целе.

Хорватская Риека второй раз обыграла Омонию из Кипра (3:1 после победы 1:0).

Два поединка между командами Целе и Дрита завершились с одинаковым счетом 3:2 в пользу словенского клуба.

Противостояние между командами Фиорентина (Италия) и Ягеллония (Польша) перешло в овертайм, причем польская команда отыграла три мяча (3:0), пропущенных в первой игре (0:3).

Турецкий Самсунспор второй раз обыграл македонскую Шкендию (4:0), уже имея гандикап в один мяч после первой игры (1:0).

Самсунспор, обыгравший киевское Динамо (3:0) в основном этапе ЛК, стал одним из двух потенциальных соперников донецкого Шахтера в 1/8 финала.

Потенциальные соперники Шахтера в 1/8 финала ЛК:

  • Самсунспор (Турция)
  • Победитель пары Лех (Польша) – КуПС (Финляндия) [первый матч – 2:0]

Во втором блоке в 22:00 запланированы матчи: АЗ Алкмаар – Ноа, Кристал Пэлас – Зриньски, Лех – КуПС, Лозанна – Сигма.

Жеребьевка стадии 1/8 финала с участием Шахтера пройдет 27 февраля в швейцарском Ньоне.

Лига конференций УЕФА 2025/26

1/16 финала. Ответные матчи. 26 февраля 2026

19:45. Риека (Хорватия) – Омония (Кипр) – 3:1 [первый матч – 1:0]

Голы: Фрук, 52, 67, Аду Аджей, 79 – Танкович, 13

19:45. Самсунспор (Турция) – Шкендия (Сев. Македония) – 4:0 [первый матч – 1:0]

Голы: Нчам, 53 (пен), Ндиайе, 71, Мариус, 79, 90+2

19:45. Фиорентина (Италия) – Ягеллония (Польша) – 0:3, игра продолжается [первый матч – 3:0]

Голы: Мазурек, 23, 45+3, 49

19:45. Целе (Словения) – Дрита (Косово) – 3:2 [первый матч – 3:2]

Голы: Сешлар, 19, 43 (пен), Хрка, 23 – Блерим Красничи, 26, Дабикай, 51

Вечерние матчи:

  • 22:00. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Ноа (Армения) [первый матч – 0:1]
  • 22:00. Кристал Пэлас (Англия) – Зриньски (Босния и Герц.) [первый матч – 1:1]
  • 22:00. Лех (Польша) – КуПС (Финляндия) [первый матч – 2:0]
  • 22:00. Лозанна (Швейцария) – Сигма (Чехия) [первый матч – 1:1]

Инфографика

По теме:
Тренер Самсунспора сделал выбор между Райо и Шахтером
Шоу: Фиорентина и Ягеллония в овертаймах определили участника 1/8 финала ЛК
Лига конференций. Матчи 1/16 финала, 26 февраля. Смотреть онлайн LIVE
Фиорентина Риека Кристал Пэлас Омония Зриньски Мостар Ягеллония Белосток АЗ Алкмаар Лозанна Самсунспор Лех Познань Шкендия Целе Сигма Оломоуц Лига конференций Дрита КуПС Ноа Ереван выбор редакции статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
