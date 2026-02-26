Шоу: Фиорентина и Ягеллония в овертаймах определили участника 1/8 финала ЛК

Итальянская Фиорентина выиграла матчевое противостояние 1/16 финала Лиги конференций у польской Ягеллонии и завоевала путевку в следюущий раунд плей-офф.

После поражения 0:3 на своем поле Ягеллония забила три гола (хет-трик Бартоша Мазурека) Фиорентине по итогам 90 минут и перевела выездной ответный матч в овертаймы.

В экстра-таймах фиалки забили два гола, а яга – только один. Противостояние завершилось с общим счетом 5:4 в пользу Фиорентины.

Ягеллония доигрывала поединок вдесятером после красной карточки (вторая желтая) для защитника Бернардо Витала на 120-й минуте.

Фиорентина в 1/8 финала третьего по силе еврокубка поборется либо со Страсбургом (Франция), либо с Ракувом (Польша).

Лига конференций 2025/26. 1/16 финала

Ответный матч. 26 февраля

Фиорентина (Италия) – Ягеллония (Польша) – 2:4 (д.в.) [первый поединок – 3:0]

Голы: Фаджоли, 107, Романчук, 114 (автогол) – Мазурек, 23, 45+3, 49, Имас, 118

Удаление: Витал, 120 (Ягеллония)