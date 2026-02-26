Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шоу: Фиорентина и Ягеллония в овертаймах определили участника 1/8 финала ЛК
Лига конференций
Проходит дальше Фиорентина
26.02.2026 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:0 2 : 4
Ягеллония
Лига конференций
26 февраля 2026, 22:28 | Обновлено 26 февраля 2026, 22:48
365
0

Шоу: Фиорентина и Ягеллония в овертаймах определили участника 1/8 финала ЛК

Польская команда одолела фиалок в ответном матче 4:2, но этого не хватило для общей победы

Шоу: Фиорентина и Ягеллония в овертаймах определили участника 1/8 финала ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянская Фиорентина выиграла матчевое противостояние 1/16 финала Лиги конференций у польской Ягеллонии и завоевала путевку в следюущий раунд плей-офф.

После поражения 0:3 на своем поле Ягеллония забила три гола (хет-трик Бартоша Мазурека) Фиорентине по итогам 90 минут и перевела выездной ответный матч в овертаймы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В экстра-таймах фиалки забили два гола, а яга – только один. Противостояние завершилось с общим счетом 5:4 в пользу Фиорентины.

Ягеллония доигрывала поединок вдесятером после красной карточки (вторая желтая) для защитника Бернардо Витала на 120-й минуте.

Фиорентина в 1/8 финала третьего по силе еврокубка поборется либо со Страсбургом (Франция), либо с Ракувом (Польша).

Лига конференций 2025/26. 1/16 финала

Ответный матч. 26 февраля

Фиорентина (Италия) – Ягеллония (Польша) – 2:4 (д.в.) [первый поединок – 3:0]

Голы: Фаджоли, 107, Романчук, 114 (автогол) – Мазурек, 23, 45+3, 49, Имас, 118

Удаление: Витал, 120 (Ягеллония)

Тренер Самсунспора сделал выбор между Райо и Шахтером
Лига конференций. Матчи 1/16 финала, 26 февраля. Смотреть онлайн LIVE
19-летний поляк оформил хет-трик Фиорентине и подарил Ягеллонии овертаймы
Фиорентина Ягеллония Белосток Лига конференций Николо Фаджоли Мойзе Кин Тарас Романчук удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
