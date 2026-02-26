19-летний поляк оформил хет-трик Фиорентине и подарил Ягеллонии овертаймы

Польская команда Ягеллония по итогам 90 минут ответного матча 1/16 финала Лиги конференций 2025/26 против итальянской Фиорентины забила три гола и перевела поединок в овертаймы.

Ягеллония сумела сделать 3:0 после поражения с таким же счетом в первой игре и продолжить борьбу за путевку в следующий раунде плей-офф еврокубка.

Хет-трик в составе Ягеллонии оформил 19-летний польский хавбек Бартош Мазурек. Теперь Фиорентина и Ягеллония проведут два экстра-тайма по 15 минут. В случае надобности для определения победителя будет назначена серия пенальти.

Фиорентина и Ягеллония проводят ответный матч 26 февраля на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по Киеву.

Победитель противостояния в 1/8 финала поборется либо со Страсбургом, либо с Ракувом.

Лига конференций 2025/26. 1/16 финала

Ответный матч. 26 февраля

Фиорентина (Италия) – Ягеллония (Польша) – 0:3 (матч продолжается) [первый поединок – 3:0]

Голы: Мазурек, 23, 45+3, 49

