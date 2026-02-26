Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 19-летний поляк оформил хет-трик Фиорентине и подарил Ягеллонии овертаймы
Лига конференций
26 февраля 2026, 21:43 | Обновлено 26 февраля 2026, 22:01
900
1

19-летний поляк оформил хет-трик Фиорентине и подарил Ягеллонии овертаймы

Бартош Мазурек трижды отличился в ворота фиалок в ответном матче 1/16 финала ЛК

26 февраля 2026, 21:43 | Обновлено 26 февраля 2026, 22:01
900
1 Comments
19-летний поляк оформил хет-трик Фиорентине и подарил Ягеллонии овертаймы
Getty Images/Global Images Ukraine. Бартош Мазурек

Польская команда Ягеллония по итогам 90 минут ответного матча 1/16 финала Лиги конференций 2025/26 против итальянской Фиорентины забила три гола и перевела поединок в овертаймы.

Ягеллония сумела сделать 3:0 после поражения с таким же счетом в первой игре и продолжить борьбу за путевку в следующий раунде плей-офф еврокубка.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Хет-трик в составе Ягеллонии оформил 19-летний польский хавбек Бартош Мазурек. Теперь Фиорентина и Ягеллония проведут два экстра-тайма по 15 минут. В случае надобности для определения победителя будет назначена серия пенальти.

Фиорентина и Ягеллония проводят ответный матч 26 февраля на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по Киеву.

Победитель противостояния в 1/8 финала поборется либо со Страсбургом, либо с Ракувом.

Лига конференций 2025/26. 1/16 финала

Ответный матч. 26 февраля

Фиорентина (Италия) – Ягеллония (Польша) – 0:3 (матч продолжается) [первый поединок – 3:0]

Голы: Мазурек, 23, 45+3, 49

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Тренер Самсунспора сделал выбор между Райо и Шахтером
Лига конференций. Матчи 1/16 финала, 26 февраля. Смотреть онлайн LIVE
Лига конференций. Обидчик Динамо стал возможным соперником Шахтера
Ягеллония Белосток Фиорентина Лига конференций хет-трик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»
Футбол | 26 февраля 2026, 09:23 9
Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»
Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»

Тренер киевлян рассказал, какими качествами должен обладать футболист

Калинина разгромила Завацкую и вышла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталье
Теннис | 26 февраля 2026, 14:15 11
Калинина разгромила Завацкую и вышла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталье
Калинина разгромила Завацкую и вышла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталье

Ангелина уверенно переиграла Катарину в матче второго раунда соревнований в Турции

«Этого точно не будет». Забарный услышал нелестные новости во Франции
Футбол | 26.02.2026, 21:36
«Этого точно не будет». Забарный услышал нелестные новости во Франции
«Этого точно не будет». Забарный услышал нелестные новости во Франции
Орлы улетели из Лиги чемпионов. Реал и во втором матче обыграл Бенфику
Футбол | 26.02.2026, 00:01
Орлы улетели из Лиги чемпионов. Реал и во втором матче обыграл Бенфику
Орлы улетели из Лиги чемпионов. Реал и во втором матче обыграл Бенфику
ИБРАГИМОВИЧ: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана»
Футбол | 26.02.2026, 00:28
ИБРАГИМОВИЧ: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана»
ИБРАГИМОВИЧ: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kuzia66
Можна уявити, що поляки творили в першому таймі, якщо кращий гравець фіалок - воротар. Якого, до речі, змінили на Де Хеа в перерві)))
Ответить
0
Популярные новости
Барселона официально получила историческое предложение по трансферу Ямаля
Барселона официально получила историческое предложение по трансферу Ямаля
25.02.2026, 01:42 1
Футбол
Обидчица Свитолиной в финале тысячника в Дубае снялась с турнира в Остине
Обидчица Свитолиной в финале тысячника в Дубае снялась с турнира в Остине
24.02.2026, 21:08
Теннис
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
24.02.2026, 16:41 5
Футбол
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
24.02.2026, 21:06 4
Футбол
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
25.02.2026, 04:02 9
Футбол
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
24.02.2026, 23:52 30
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Усик? Он не так умен, как этот боксер»
Майрис БРИЕДИС: «Усик? Он не так умен, как этот боксер»
25.02.2026, 07:32 1
Бокс
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
25.02.2026, 07:44 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем