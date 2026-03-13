Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Целе – АЕК Афины – 0:4. Разгром в матче Лиги конференций. Видео голов
Лига конференций
Целе
12.03.2026 22:00 – FT 0 : 4
АЕК
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
13 марта 2026, 07:16 |
74
0

Целе – АЕК Афины – 0:4. Разгром в матче Лиги конференций. Видео голов

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26

13 марта 2026, 07:16 |
74
0
Целе – АЕК Афины – 0:4. Разгром в матче Лиги конференций. Видео голов
АЕК Афины

12 марта АЕК Афины переиграл Целе в первом матче 1/8 финала Лиги конфереций 2025/26.

Греческая команда одержала разгромную выездную победу со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами отличились Барнабаш Варга, Абубакари Койта, Мият Гачинович и Ароль Мукуди.

Лига конференций 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Целе (Словения) – АЕК Афины (Греция) – 0:4

Голы: Варга, 3, Койта, 33, Гачинович, 36, Мукуди, 49

Видеообзор матча

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Ароль Мукуди (АЕК), асcист Разван Марин.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Мият Гачинович (АЕК).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Абубакари Коита (АЕК), асcист Лука Йович.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Барнабаш Варга (АЕК), асcист Разван Марин.
По теме:
Шахтер рискует потерять ключевых игроков. Может пострадать и Ребров
Экс-форвард сборной Украины отметил, за счет чего Шахтер обыграл Лех
Олег Федорчук назвал причину победы Шахтера над Лехом в ЛК
АЕК Афины Целе видео голов и обзор Лига конференций Барнабаш Варга Мият Гачинович
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал готовит грандиозный трансфер форварда за 110 миллионов евро
Футбол | 13 марта 2026, 03:32 4
Реал готовит грандиозный трансфер форварда за 110 миллионов евро
Реал готовит грандиозный трансфер форварда за 110 миллионов евро

Осимхен может перейти в «королевский клуб»

Экс-арбитр ФИФА оценил скандальный пенальти в матче Арсенал – Байер
Футбол | 13 марта 2026, 07:36 0
Экс-арбитр ФИФА оценил скандальный пенальти в матче Арсенал – Байер
Экс-арбитр ФИФА оценил скандальный пенальти в матче Арсенал – Байер

Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил спорный момент в конце матча ЛЧ

Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Бокс | 12.03.2026, 08:13
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 13.03.2026, 03:42
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Футбол | 12.03.2026, 22:52
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
11.03.2026, 08:51 9
Футбол
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
11.03.2026, 08:27 6
Футбол
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
13.03.2026, 02:25 27
Теннис
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
11.03.2026, 11:41 3
Бокс
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
11.03.2026, 19:45 1
Футбол
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
12.03.2026, 00:55 19
Теннис
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
12.03.2026, 21:42 100
Футбол
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
12.03.2026, 07:39 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем