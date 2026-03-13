Лига конференций13 марта 2026, 07:16 |
Целе – АЕК Афины – 0:4. Разгром в матче Лиги конференций. Видео голов
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26
13 марта 2026, 07:16 |
12 марта АЕК Афины переиграл Целе в первом матче 1/8 финала Лиги конфереций 2025/26.
Греческая команда одержала разгромную выездную победу со счетом 4:0.
Голами отличились Барнабаш Варга, Абубакари Койта, Мият Гачинович и Ароль Мукуди.
Лига конференций 2025/26. 1/8 финала
Первый матч. 12 марта
Целе (Словения) – АЕК Афины (Греция) – 0:4
Голы: Варга, 3, Койта, 33, Гачинович, 36, Мукуди, 49
Видеообзор матча
События матча
49’
ГОЛ ! Мяч забил Ароль Мукуди (АЕК), асcист Разван Марин.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Мият Гачинович (АЕК).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Абубакари Коита (АЕК), асcист Лука Йович.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Барнабаш Варга (АЕК), асcист Разван Марин.
