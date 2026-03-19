Лига конференций. Определены 3 участника 1/4 финала: фиалки задачу решили
Вечером 19 марта проходят ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26.
Уже определены 3 команды, которые вышли в четвертьфинал: Майнц, Фиорентина, АЕК Афины
Немецкий Майнц переиграл Сигму Оломоуц из Чехии (2:0) после ничьей в первой игре (0:0)
Итальянская Фиорентина прошла польский Ракув, выиграв на выезде (2:1) после победы в первом матче (2:1).
Греческий АЕК Афины прошел в четвертьфинал, хотя и уступил во втором матче Целе из Словении (0:2). Однако АЕК разгромно выиграл первый поединок (4:0).
Матч между командами АЕК Ларнака из Кипра и Кристал Пэлас из Англии перешла в овертаймы (1:1 после 0:0 в первой игре)
Донецкий Шахтер, имея в активе перевес после первой игры (3:1), в ответном матче 1/8 финала ЛК сыграет в 22:00 в Кракове против польского клуба Лех.
Победитель матча выйдет в четвертьфинал ЛК, где сыграет против победителя пары АЗ Алкмаар – Спарта Прага (2:1 в первой игре).
Лига конференций УЕФА 2025/26
1/8 финала. Ответные матчи. 19 марта 2026
- 19:45. АЕК Ларнака (Кипр) – Кристал Пэлас (Англия) – 1:1, овертайм [первые матчи – 0:0]
Голы: Энрик Саборит, 63 – Исмаила Сарр, 14
- 19:45. Майнц (Германия) – Сигма Оломоуц (Чехия) – 2:0 [первые матчи – 0:0]
Голы: Штефан Пош, 46, Армандо Зиб, 82
- 19:45. Ракув (Польша) – Фиорентина (Италия) – 1:2 [первые матчи – 1:2]
Голы: Кароль Струськи, 46 – Шер Ндур, 69, Марин Погранчич, 90+8
- 19:45. АЕК Афины (Греция) – Целе (Словения) – 0:2 [первые матчи – 4:0]
Голы: Никита Иосифов, 13, Руди Пожег, 42
Матчи второго блока:
- 22:00. Райо Вальекано (Испания) – Самсунспор (Турция) [первые матчи – 3:1]
- 22:00. Спарта Прага (Чехия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) [первые матчи – 1:2]
- 22:00. Страсбург (Франция) – Риека (Хорватия) [первые матчи – 2:1]
- 22:00. Шахтер (Украина) – Лех Познань (Польша) [первые матчи – 3:1]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
