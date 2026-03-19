Лига конференций. Определены 3 участника 1/4 финала: фиалки задачу решили

Вечером 19 марта проходят ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26.

Уже определены 3 команды, которые вышли в четвертьфинал: Майнц, Фиорентина, АЕК Афины

Немецкий Майнц переиграл Сигму Оломоуц из Чехии (2:0) после ничьей в первой игре (0:0)

Итальянская Фиорентина прошла польский Ракув, выиграв на выезде (2:1) после победы в первом матче (2:1).

Греческий АЕК Афины прошел в четвертьфинал, хотя и уступил во втором матче Целе из Словении (0:2). Однако АЕК разгромно выиграл первый поединок (4:0).

Матч между командами АЕК Ларнака из Кипра и Кристал Пэлас из Англии перешла в овертаймы (1:1 после 0:0 в первой игре)

Донецкий Шахтер, имея в активе перевес после первой игры (3:1), в ответном матче 1/8 финала ЛК сыграет в 22:00 в Кракове против польского клуба Лех.

Победитель матча выйдет в четвертьфинал ЛК, где сыграет против победителя пары АЗ Алкмаар – Спарта Прага (2:1 в первой игре).

1/8 финала. Ответные матчи. 19 марта 2026

19:45. АЕК Ларнака (Кипр) – Кристал Пэлас (Англия) – 1:1, овертайм [первые матчи – 0:0]

Голы: Энрик Саборит, 63 – Исмаила Сарр, 14

19:45. Майнц (Германия) – Сигма Оломоуц (Чехия) – 2:0 [первые матчи – 0:0]

Голы: Штефан Пош, 46, Армандо Зиб, 82

19:45. Ракув (Польша) – Фиорентина (Италия) – 1:2 [первые матчи – 1:2]

Голы: Кароль Струськи, 46 – Шер Ндур, 69, Марин Погранчич, 90+8

19:45. АЕК Афины (Греция) – Целе (Словения) – 0:2 [первые матчи – 4:0]

Голы: Никита Иосифов, 13, Руди Пожег, 42

Матчи второго блока: