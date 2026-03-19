Кристал Пэлас в овертайме прошел АЕК Ларнака на пути в четвертьфинал ЛК

Английский Кристал Пэлас пробился в четвертьфинал Лиги конференций, обыграв кипрский АЕК Ларнака по итогам двух матчей 1/8 финала.

Дубль в составе победителей оформил Исмаила Сарр, а за АЕК забил Энрик Саборит, который впоследствии был удален.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После нулевой ничьей в первой игре команды определяли сильнейшего в Ларнаке. Гости открыли счет в первом тайме, однако после перерыва хозяева сумели отыграться и перевели поединок в овертайм.

В дополнительное время Исмаила Сарр забил второй мяч, который принес английскому клубу победу (2:1).

По сумме двух встреч лондонская команда продолжит борьбу в четвертьфинале, где сыграет против итальянской Фиорентины.

Лига конференций УЕФА. 1/8 финала

Ответный матч, 19 марта 2026

АЕК Ларнака (Кипр) – Кристал Пэлас (Англия) – 1:2 д. в. (первый матч – 0:0)

Голы: Саборит, 63 – Исмаила Сарр, 13, 99

Удаления: Саборит, 73, Йоанну, 120+4 (АЕК)

