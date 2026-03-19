Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас в овертайме прошел АЕК Ларнака на пути в четвертьфинал ЛК
19.03.2026 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 1 : 2
Кристал Пэлас Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
19 марта 2026, 22:27 | Обновлено 19 марта 2026, 22:57
181
0

Кристал Пэлас в овертайме прошел АЕК Ларнака на пути в четвертьфинал ЛК

Противостояние 1/8 финала Лиги конференций получилось очень напряженным

Getty Images/Global Images Ukraine

Английский Кристал Пэлас пробился в четвертьфинал Лиги конференций, обыграв кипрский АЕК Ларнака по итогам двух матчей 1/8 финала.

Дубль в составе победителей оформил Исмаила Сарр, а за АЕК забил Энрик Саборит, который впоследствии был удален.

После нулевой ничьей в первой игре команды определяли сильнейшего в Ларнаке. Гости открыли счет в первом тайме, однако после перерыва хозяева сумели отыграться и перевели поединок в овертайм.

В дополнительное время Исмаила Сарр забил второй мяч, который принес английскому клубу победу (2:1).

По сумме двух встреч лондонская команда продолжит борьбу в четвертьфинале, где сыграет против итальянской Фиорентины.

Лига конференций УЕФА. 1/8 финала

Ответный матч, 19 марта 2026

АЕК Ларнака (Кипр) – Кристал Пэлас (Англия) – 1:2 д. в. (первый матч – 0:0)

Голы: Саборит, 63 – Исмаила Сарр, 13, 99

Удаления: Саборит, 73, Йоанну, 120+4 (АЕК)

Сетка плей-офф

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

120’ +4
Петрос Иоанну (АЕК Ларнака) получает красную карточку.
99’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Кристал Пэлас), асcист Даити Камада.
73’
Энрик Саборит (АЕК Ларнака) получает красную карточку.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Энрик Саборит (АЕК Ларнака), асcист Маркус Роден.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Кристал Пэлас).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем