Кристал Пэлас в овертайме прошел АЕК Ларнака на пути в четвертьфинал ЛК
Противостояние 1/8 финала Лиги конференций получилось очень напряженным
Английский Кристал Пэлас пробился в четвертьфинал Лиги конференций, обыграв кипрский АЕК Ларнака по итогам двух матчей 1/8 финала.
Дубль в составе победителей оформил Исмаила Сарр, а за АЕК забил Энрик Саборит, который впоследствии был удален.
После нулевой ничьей в первой игре команды определяли сильнейшего в Ларнаке. Гости открыли счет в первом тайме, однако после перерыва хозяева сумели отыграться и перевели поединок в овертайм.
В дополнительное время Исмаила Сарр забил второй мяч, который принес английскому клубу победу (2:1).
По сумме двух встреч лондонская команда продолжит борьбу в четвертьфинале, где сыграет против итальянской Фиорентины.
Лига конференций УЕФА. 1/8 финала
Ответный матч, 19 марта 2026
АЕК Ларнака (Кипр) – Кристал Пэлас (Англия) – 1:2 д. в. (первый матч – 0:0)
Голы: Саборит, 63 – Исмаила Сарр, 13, 99
Удаления: Саборит, 73, Йоанну, 120+4 (АЕК)
