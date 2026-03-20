Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Донецкая команда вышла в 1/4 финала Лиги конференций
Прошла неделя с момента победы донецкого «Шахтера» над польским «Лехом» в Познани в рамках первого матча 1/8 финала плей-офф Лиги конференций УЕФА. Команда Арда Турана на поле соперников праздновала победу со счетом 3:1, после чего казалось, что она контролирует ситуацию в противостоянии с действующим чемпионом соседней страны. Но впереди оставался еще ответный матч, в котором «горняки» по понятным причинам снова оказывались перед фактом преимущества в поддержке трибун со стороны соперников.
И на этот раз коллектив Нильса Фредериксена уже имел четкое представление о том, в какой футбол может играть «Шахтер», и, конечно же, знал об уязвимых местах команды Турана. А в том, что их и у «горняков» предостаточно, нам, как украинским болельщикам, не нужно лишний раз искать поводов, чтобы убедиться. Момент на 13-й минуте все показал – простая подача с правого фланга от Исмахила, Грам теряет равновесие даже без борьбы против Ишака, и форвард на опыте замыкает головой.
Начали прорисовываться очертания очень напряженного матча для «Шахтера», и со временем мы лишь убедились в том, что первое впечатление было ближе всего к реальному развитию событий. Ведь команда Турана вроде бы и вернула себе полный контроль над мячом, но долгое время подача/удар Алиссона из глубины правого фланга мимо дальней штанги оставалась едва ли не единственным намеком на угрозу со стороны украинского коллектива.
А затем подошел к концу первый тайм, когда в добавленное время удар внешней стороной стопы издали с правого фланга от Тордарсона сначала заставил Ризника вытаскивать сложный мяч из девятки собственных ворот, а затем во время подачи углового с противоположного края атаки Элиас у ближней штанги решил снова поиграть в волейбол и заработал пенальти на ровном месте. Ишак удвоил преимущество своей команды ударом в левый угол с отметки.
Таким образом, никакого преимущества в два мяча у команды Турана больше не оставалось, и вместо этого было 15 минут для того, чтобы тренер «Шахтера» привел свою команду в чувство. И что мы увидели в начале второго тайма? Да еще один момент от «Леха»! Ризнику снова пришлось реагировать на удар свежего Перейры под перекладину, после чего партнеры едва разобрались с добиванием от Козубаля.
Было понятно, что дальше эту историю продолжать в таком же темпе просто невозможно, но «Шахтер» все равно продолжал ошибаться в обороне, и на 59-й минуте, когда Ризник сначала отбил удар Исмахили с правого края штрафной в ближний угол, последовало добивание от Тордарсона в пустые ворота. Повезло, что Родригес в офсайде боролся за отскок и мешал вратарю сыграть на мяче первым.
Впоследствии повезло так же, что во время подачи Невертона с левого фланга мяч последовательно отскочил от трёх игроков «Леха» и оказался на дальней штанге на груди Моутинью, который просто не сориентировался и отправил его в собственные ворота. Другого гола в этом алогичном поединке и ждать не приходилось. Но результат не пахнет, как говорится.
Однако его еще нужно было удержать, а «Шахтер» такой, что и развить успех пытался в быстрых атаках. Однако степень абсурдности развития событий, особенно в последние минуты на поле, была просто непристойной, и, возможно, только это и Ризнык во время очередного удара Ишака с левого фланга штрафной спасли «горняков» от очередного непонятного происшествия внутри собственной половины поля. Как-то проскочили, и теперь будут играть против голландского АЗ, но без Алаа Грама, получившего вторую желтую карточку уже после финального свистка за участие в потасовке с соперниками.
Лига конференций. 1/8 финала. Ответный матч.
«Шахтер» – «Лех» – 1:2. Первый матч – 3:1.
Голы: Жоау Моутинью (67, автогол) – Ишак (13), (45+7, пен.)
Предупреждения: Грам (49) – Ишак (после финального свистка)
Удаление: Грам (после финального свистка, вторая желтая карточка)
«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике, Марлон Сантос, Грам, Тобиас, Назарина (Изаки, 62), Невертон (Эгиналду, 85), Очеретько, Педриньо, Алиссон (Феррейра, 80), Элиас (Траоре, 80).
«Лех»: Мрозек, Жоау Моутинью (Аньеро, 83), Милич, Монька, Гумны (Жоэл Перейра, 46), Тордарсон, Козубаль, Пальма (Бенгтссон, 68), Родригес (Волемарк, 77), Исмахил (Голизадэ, 68), Ишак.
Арбитр: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды)
Стадион «Мейски» (Краков, Польша)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лапин объяснил, почему бой с Деонтеем сорвался
Дезире Дуэ думает как Криштиану Роналду
Їх з такою грою АЗ порве на німецький хрест....
Окремо хочу написати за пшеків, давно була Волинь, давно.. нічому їх історія не вчить, коли імітують на трибунах звуки сигнальної тривоги. Тримаю кулаки, щоб ці нелюди відчули війну у себе вдома 😌
Даже сегодня при 1:2 Туран его так и не выпустил на поле…