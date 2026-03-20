Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше

Прошла неделя с момента победы донецкого «Шахтера» над польским «Лехом» в Познани в рамках первого матча 1/8 финала плей-офф Лиги конференций УЕФА. Команда Арда Турана на поле соперников праздновала победу со счетом 3:1, после чего казалось, что она контролирует ситуацию в противостоянии с действующим чемпионом соседней страны. Но впереди оставался еще ответный матч, в котором «горняки» по понятным причинам снова оказывались перед фактом преимущества в поддержке трибун со стороны соперников.

И на этот раз коллектив Нильса Фредериксена уже имел четкое представление о том, в какой футбол может играть «Шахтер», и, конечно же, знал об уязвимых местах команды Турана. А в том, что их и у «горняков» предостаточно, нам, как украинским болельщикам, не нужно лишний раз искать поводов, чтобы убедиться. Момент на 13-й минуте все показал – простая подача с правого фланга от Исмахила, Грам теряет равновесие даже без борьбы против Ишака, и форвард на опыте замыкает головой.

Начали прорисовываться очертания очень напряженного матча для «Шахтера», и со временем мы лишь убедились в том, что первое впечатление было ближе всего к реальному развитию событий. Ведь команда Турана вроде бы и вернула себе полный контроль над мячом, но долгое время подача/удар Алиссона из глубины правого фланга мимо дальней штанги оставалась едва ли не единственным намеком на угрозу со стороны украинского коллектива.

А затем подошел к концу первый тайм, когда в добавленное время удар внешней стороной стопы издали с правого фланга от Тордарсона сначала заставил Ризника вытаскивать сложный мяч из девятки собственных ворот, а затем во время подачи углового с противоположного края атаки Элиас у ближней штанги решил снова поиграть в волейбол и заработал пенальти на ровном месте. Ишак удвоил преимущество своей команды ударом в левый угол с отметки.

Таким образом, никакого преимущества в два мяча у команды Турана больше не оставалось, и вместо этого было 15 минут для того, чтобы тренер «Шахтера» привел свою команду в чувство. И что мы увидели в начале второго тайма? Да еще один момент от «Леха»! Ризнику снова пришлось реагировать на удар свежего Перейры под перекладину, после чего партнеры едва разобрались с добиванием от Козубаля.

Было понятно, что дальше эту историю продолжать в таком же темпе просто невозможно, но «Шахтер» все равно продолжал ошибаться в обороне, и на 59-й минуте, когда Ризник сначала отбил удар Исмахили с правого края штрафной в ближний угол, последовало добивание от Тордарсона в пустые ворота. Повезло, что Родригес в офсайде боролся за отскок и мешал вратарю сыграть на мяче первым.

Впоследствии повезло так же, что во время подачи Невертона с левого фланга мяч последовательно отскочил от трёх игроков «Леха» и оказался на дальней штанге на груди Моутинью, который просто не сориентировался и отправил его в собственные ворота. Другого гола в этом алогичном поединке и ждать не приходилось. Но результат не пахнет, как говорится.

Однако его еще нужно было удержать, а «Шахтер» такой, что и развить успех пытался в быстрых атаках. Однако степень абсурдности развития событий, особенно в последние минуты на поле, была просто непристойной, и, возможно, только это и Ризнык во время очередного удара Ишака с левого фланга штрафной спасли «горняков» от очередного непонятного происшествия внутри собственной половины поля. Как-то проскочили, и теперь будут играть против голландского АЗ, но без Алаа Грама, получившего вторую желтую карточку уже после финального свистка за участие в потасовке с соперниками.

Лига конференций. 1/8 финала. Ответный матч.

«Шахтер» – «Лех» – 1:2. Первый матч – 3:1.

Голы: Жоау Моутинью (67, автогол) – Ишак (13), (45+7, пен.)

Предупреждения: Грам (49) – Ишак (после финального свистка)

Удаление: Грам (после финального свистка, вторая желтая карточка)

«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике, Марлон Сантос, Грам, Тобиас, Назарина (Изаки, 62), Невертон (Эгиналду, 85), Очеретько, Педриньо, Алиссон (Феррейра, 80), Элиас (Траоре, 80).

«Лех»: Мрозек, Жоау Моутинью (Аньеро, 83), Милич, Монька, Гумны (Жоэл Перейра, 46), Тордарсон, Козубаль, Пальма (Бенгтссон, 68), Родригес (Волемарк, 77), Исмахил (Голизадэ, 68), Ишак.

Арбитр: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды)

Стадион «Мейски» (Краков, Польша)

