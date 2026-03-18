Шахтер Донецк

  4. Шахтер – Лех. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
18 марта 2026, 22:16 | Обновлено 18 марта 2026, 22:17
Шахтер – Лех. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций

В четвертьфинал «горняки» должны проходить без валидола

19 марта в 22.00 по киевскому времени на городском стадионе Кракова «Шахтер» проведет ответный поединок против «Леха». Неделю назад первая встреча между «горняками» и «железнодорожниками» завершилась уверенной победой нашей команды – 3:1.

После поединка против «Леха» подопечные Арды Турана на «Арене Львов» провели непростой матч в рамках чемпионата Украины – против «Металлиста 1925».

Дончане одержали минимальную победу 1:0, а единственный мяч забили с пенальти (усилиями Педринью).

Эта победа позволила «оранжево-черным» оставаться и дальше единоличным лидером чемпионата страны (с 47 очками).

После игры Арда Туран признал, что игра против харьковчан – «одна из самых сложных в нынешнем сезоне». А все потому, что «у них хороший тренер и хорошая организация игры, особенно в обороне».

Тем не менее, турецкий специалист не преминул похвалить и свою команду. «Мои игроки отлично защищались. Они сделали все, что могли. Я ими горжусь. Мы становимся хорошей командой: это дает надежду на будущее». Об игре своих подопечных в атаке в матче с харьковчанами Туран промолчал.

Зато поведал о кадровых проблемах накануне ответного поединка против «Леха». Кроме травмированного Матвиенко, матч против «Леха» пропустит еще один основной центрбек «горняков» Бондарь: у Валерия «перебор» желтых карточек.

Кроме того, по словам Турана, определенные проблемы со здоровьем есть у Марлона и Крыськива. «Но мы не будем прятаться за оправданиями», – резюмировал наставник «Шахтера».

Череда неудач для «Леха» закончилась. Во всяком случае, после поражения в первом поединке против «Шахтера», в чемпионате Польши «бело-синие» добыли важную победу, обыграв на выезде лидера сезона.

А до этого, не считая неудачи в игре с «горняками», подопечные Нильса Фредериксена проиграли в двух матчах.

Сначала «железнодорожники» проиграли четвертьфинальный матч Кубка Польши – «Гурнику». «Лех» в том поединке считался фаворитом, так как играл дома. Но матч завершился неожиданной победой гостей – 1:0. Хозяевам не помогло ни численное превосходство (с середины второго тайма у «Гурника» был удален наш Максим Хлань), ни пенальти, назначенный в их пользу на последних минутах игры (уверенно сыграл голкипер, парировав удар).

Затем «Лех» не смог обыграть одного из аутсайдеров Экстраклясы – «Видзев», который недавно возглавлял бывший тренер «Шахтера» Игор Йовичевич, уволенный за неудовлетворительные результаты. «Бело-синие» уступили 1:2, ухудшив свои чемпионские перспективы.

С учетом поражения от «Шахтера», в пассиве команды Фредериксена было три неудачи подряд. И вот в игре против «Заглембе» футболисты из Познани реабилитировались. «Лех» победил 1:0 благодаря быстрому забитому мячу Исхака (на седьмой минуте). Да и в целом матч прошел под диктовку гостей.

Эта виктория, которую Фредериксен назвал «невероятно важной», (а игру своих подопечных «превосходной»), позволила «Леху» догнать «Заглембе» на вершине турнирной таблице. Теперь в чемпионате Польши двоевластие: «Заглембе» и «Лех» имеют по 41 очку.

Кроме очкового равенства, эти команды имеют идентичные показатели по числу побед, ничьих и поражений. «Заглембе» выше в таблице за счет лишь лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

А «Лех» тем временем продолжает удерживать негласный титул команды с лучшей атакой в нынешнем сезоне Экстраклясы. В активе «бело-синих» - 42 забитых мяча.

Показательно, что в матче против «Заглембе» наставник «Леха» провел существенную ротацию состава (по сравнению с первым поединком против «горняков»). Стало быть, Нильс Фредериксен серьезно настроен на ответную встречу с «Шахтером», и гандикап в два мяча его не пугает.

Кроме поединка недельной давности, ранее команды встречались только в спаррингах, а их еврокубковые пути не пересекались.

Первый матч полностью прошел под диктовку украинской команды. Малочисленные моменты «Леха», в том числе единственный забитый мяч – следствие скорее расслабленности «горняков», нежели мастерства «железнодорожников». Обычно домашние 1:3 не отыгрываются. Это скорее приговор, нежели шанс.

Тем не менее, Фредериксен настроен решительно, и победа его подопечных над «Заглембе» это лишний раз подтверждает. К тому же, у «Шахтера» серьезные кадровые проблемы – выбыли сразу оба центрбека основы – Матвиенко и Бондарь.

Кого бы Арда Туран не поставил в центр защиты, такой эксперимент будет весьма рискованным. Наверняка об этом факте знает и тренер «Леха», посему поляки точно попробуют воспользоваться этой проблемой «Шахтера».

Однако, в то же время, общий класс «Шахтера» выше – и командный, и индивидуальный. Победа с перевесом в два мяча в первой игре – тоже неплохое подспорье. Если «горняки» сыграют на полную свою мощь, то тогда выход в четвертьфинал будет выглядеть обыденностью. Не хотелось бы запасаться валидолом. Прогнозирует минимальную победу нашей команды.

«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике, Марлон Сантос, Грам, Винисиус, Назарина, Очеретько, Педринью, Алиссон, Невертон, Траоре

«Лех»: Мрозек, Перейра, Гургуль, Милич, Монька, Гумны, Пальма, Тордарссон, Бенгтссон, Исхак, Родригес.

Egoist
За пафосную победу Шахтёра☝️
AK.228
2-0
New Zelander
Ставлю на неймовірну перемогу Шахтаря
