Арда ТУРАН: «Шахтер очень медленно играл в первом тайме и был наказан»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал комментарий после ответного матча 1/8 финала Лиги конференций УЕФА с польским «Лехом» (1:2), по итогам которого «горняки» прошли дальше благодаря победе в первой игре (3:1):

«Мы начали игру со схемой 4–1–5 в атаке, но у нас возникли определенные проблемы с ее реализацией, поскольку наши вингеры опускались слишком глубоко, и мы не могли выполнять разрезающие передачи, а также нам не хватало динамики. Из-за этого у нас возникали трудности, и было сложно создавать голевые моменты. Мы медленно играли и не могли быстро находить решения, поэтому нас наказали.

Во втором тайме мы перешли на схему 3–1–6. Исхак и Родригес высоко прессинговали, поэтому нам было непросто находить решения, нужно было искать свободных игроков. Они должны были принимать мяч уже развернутыми лицом к воротам соперника и двигаться вперед. С этой схемой 3–1–6 наши вингеры не опускались, а фулбеки больше смещались внутрь, чтобы подключаться к атаке.

Таким образом, нам удалось создать баланс. Наши игроки продемонстрировали хорошую психологическую устойчивость. Конечно, мы отреагировали с тактической точки зрения, но главным было лучше действовать в отдельных эпизодах. Когда играешь против таких чемпионов, они, конечно, будут создавать свои моменты.

Что стало переломным моментом в игре? Мы очень медленно играли в первом тайме и были за это наказаны. Действовали ли мы настолько плохо, чтобы уступать в первом тайме 0:2? Я так не думаю. Это были лишь один-два удара, которые мы позволили, и угловые. Затем мы изменили наш стиль игры».

