Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арда ТУРАН: «Шахтер очень медленно играл в первом тайме и был наказан»
Лига конференций
Проходит дальше Шахтер Донецк
19.03.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 1 : 2
Лех
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
20 марта 2026, 09:07 | Обновлено 20 марта 2026, 09:17
629
0

Арда ТУРАН: «Шахтер очень медленно играл в первом тайме и был наказан»

Наставник Шахтера прокомментировал поединок Лиги конференций с Лехом

20 марта 2026, 09:07 | Обновлено 20 марта 2026, 09:17
629
0
Арда ТУРАН: «Шахтер очень медленно играл в первом тайме и был наказан»
ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал комментарий после ответного матча 1/8 финала Лиги конференций УЕФА с польским «Лехом» (1:2), по итогам которого «горняки» прошли дальше благодаря победе в первой игре (3:1):

«Мы начали игру со схемой 4–1–5 в атаке, но у нас возникли определенные проблемы с ее реализацией, поскольку наши вингеры опускались слишком глубоко, и мы не могли выполнять разрезающие передачи, а также нам не хватало динамики. Из-за этого у нас возникали трудности, и было сложно создавать голевые моменты. Мы медленно играли и не могли быстро находить решения, поэтому нас наказали.

Во втором тайме мы перешли на схему 3–1–6. Исхак и Родригес высоко прессинговали, поэтому нам было непросто находить решения, нужно было искать свободных игроков. Они должны были принимать мяч уже развернутыми лицом к воротам соперника и двигаться вперед. С этой схемой 3–1–6 наши вингеры не опускались, а фулбеки больше смещались внутрь, чтобы подключаться к атаке.

Таким образом, нам удалось создать баланс. Наши игроки продемонстрировали хорошую психологическую устойчивость. Конечно, мы отреагировали с тактической точки зрения, но главным было лучше действовать в отдельных эпизодах. Когда играешь против таких чемпионов, они, конечно, будут создавать свои моменты.

Что стало переломным моментом в игре? Мы очень медленно играли в первом тайме и были за это наказаны. Действовали ли мы настолько плохо, чтобы уступать в первом тайме 0:2? Я так не думаю. Это были лишь один-два удара, которые мы позволили, и угловые. Затем мы изменили наш стиль игры».

Видеообзор матча. 1/8 финала Лиги конференций: Шахтер Лех 1:2

События матча

90’ +7
Алаа Грам (Шахтер Донецк) получает красную карточку.
67’
ГОЛ ! Автогол забил Жоау Браганса (Лех).
45’ +7
ГОЛ ! С пенальти забил Микаэль Исхак (Лех).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Микаэль Исхак (Лех), асcист Таофик Исмахил.
По теме:
Шахтер в шестой раз в своей истории сыграет в четвертьфинале еврокубков
Всего 9 стран остаются представлеными в еврокубках. Среди них – Украина
Шахтер обратился к фанатам после поражения от Леха в Лиге конференций
Шахтер Донецк пресс-конференция Арда Туран Лех Познань Лига конференций Шахтер - Лех
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обновленная сетка плей-офф. Определены пары 1/4 финала Лиги Европы
Футбол | 20 марта 2026, 06:05 2
Обновленная сетка плей-офф. Определены пары 1/4 финала Лиги Европы
Обновленная сетка плей-офф. Определены пары 1/4 финала Лиги Европы

Во втором по силе евротурнире осталось 8 претендентов на трофей

Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Футбол | 20 марта 2026, 00:01 200
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше

Донецкая команда вышла в 1/4 финала Лиги конференций

Коуч Леха объяснил, почему Шахтер вышел в 1/4 финала Лиги конференций
Футбол | 20.03.2026, 09:14
Коуч Леха объяснил, почему Шахтер вышел в 1/4 финала Лиги конференций
Коуч Леха объяснил, почему Шахтер вышел в 1/4 финала Лиги конференций
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Футбол | 19.03.2026, 11:10
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Шовковский получил сенсационное предложение от донецкого Шахтера
Футбол | 20.03.2026, 08:03
Шовковский получил сенсационное предложение от донецкого Шахтера
Шовковский получил сенсационное предложение от донецкого Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
19.03.2026, 04:55 2
Другие виды
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
18.03.2026, 10:27 11
Футбол
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
19.03.2026, 08:42 14
Футбол
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
18.03.2026, 17:14 17
Футбол
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
19.03.2026, 07:55 29
Футбол
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
18.03.2026, 09:38 5
Футбол
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
18.03.2026, 12:51 21
Футбол
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
18.03.2026, 08:10 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем