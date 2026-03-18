Шахтер Донецк

В четверг, 19 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором встретятся «Шахтер» и «Лех». Поединок пройдет в Кракове на стадионе «Мейски», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Неделю назад команда Арды Турана в гостевом матче обыграла «железнодорожников» со счетом 3:1. В составе «Шахтера» результативными ударами отметились Марлон Гомес, Невертон и Изаки. Перед очередным еврокубковым противостоянием «горняки» в УПЛ обыграли «Металлист 1925» со счетом 1:0. «Лех» в прошлый уик-энд проводил встречу своего национального чемпионата, обыграв «Заглембе» (1:0).

Победитель двухматчевого противостояния «Шахтер» – «Лех» в 1/4 финала Лиги конференций встретится с победителем пары АЗ – «Спарта». В первом поединке «фермеры» на своем поле обыграли чешскую команду со счетом 2:1.

