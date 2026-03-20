Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Проходит дальше Шахтер Донецк
19.03.2026 – 2-й матч. Результат первого матча 3:1 1 : 2
20 марта 2026, 00:51
19 марта прошел ответный матч 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 между командами Шахтер и Лех.

Коллективы сыграли на стадионе имени Генрика Реймана в Кракове. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу польского клуба.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер выиграл противостояние с общим счетом 4:3. В четвертьфинале ЛК горняки сыграют против нидерландского АЗ Алкмаар.

Лига конференций 2025/26. 1/8 финала

Ответный матч. 19 марта

Шахтер (Украина) – Лех (Польша) – 1:2 [первый поединок – 3:1]

Голы: Моутинью, 67 (автогол) – Исхак, 13, 45+7 (пен.)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Исхак, 13 мин.

ГОЛ! 0:2 Исхак, 45+7 мин. (пен.)

ГОЛ! 1:2 Моутинью, 67 мин. (автогол)

События матча

90’ +7
Алаа Грам (Шахтер Донецк) получает красную карточку.
67’
ГОЛ ! Автогол забил Жоау Браганса (Лех).
45’ +7
ГОЛ ! С пенальти забил Микаэль Исхак (Лех).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Микаэль Исхак (Лех), асcист Таофик Исмахил.
Блокбастер в дерби. Рома в овертайме уступила Болонье в Лиге Европы
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Шахтер Донецк Лех Познань Шахтер - Лех видео голов и обзор Микаэль Исхак Лига конференций Жоау Моутинью автогол пенальти
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
Футбол | 19 марта 2026, 08:42 8
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии

Украинцем начали интересоваться в Англии

После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
Футбол | 19 марта 2026, 17:00 8
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера

Нестеренко покинул «Александрию»

Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Другие виды | 19.03.2026, 04:55
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
ФОТО. Звезда ПСЖ запускает собственный бренд
Футбол | 20.03.2026, 00:11
ФОТО. Звезда ПСЖ запускает собственный бренд
ФОТО. Звезда ПСЖ запускает собственный бренд
Шахтер – Лех. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 19.03.2026, 17:16
Шахтер – Лех. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер – Лех. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
kadaad .
Произошло ровно то, о чем говорил Маркевич, обосрались бразиляки в ответном матче по-полной! Повезло, что поляки четко замкнули прострел. После пропущенного поляками мяча бразиляки могли забить еще минимум три, но все просрали. Как они будут играть дальше непонятно!
_ Moore
Далі? Будуть зливати. Вони і цю гру хотіли злити - не вийшло.
Популярные новости
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
19.03.2026, 03:55 66
Футбол
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
18.03.2026, 06:23 1
Футбол
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
18.03.2026, 10:27 11
Футбол
Леннокс Льюис: «Выжил бы Усик в мою эпоху? Я вам скажу, что...»
Леннокс Льюис: «Выжил бы Усик в мою эпоху? Я вам скажу, что...»
18.03.2026, 23:14 3
Бокс
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
18.03.2026, 09:38 5
Футбол
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
18.03.2026, 05:55 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
18.03.2026, 20:57 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
18.03.2026, 08:00 27
Футбол
