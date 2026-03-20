Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26
19 марта прошел ответный матч 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 между командами Шахтер и Лех.
Коллективы сыграли на стадионе имени Генрика Реймана в Кракове. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу польского клуба.
Шахтер выиграл противостояние с общим счетом 4:3. В четвертьфинале ЛК горняки сыграют против нидерландского АЗ Алкмаар.
Лига конференций 2025/26. 1/8 финала
Ответный матч. 19 марта
Шахтер (Украина) – Лех (Польша) – 1:2 [первый поединок – 3:1]
Голы: Моутинью, 67 (автогол) – Исхак, 13, 45+7 (пен.)
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Исхак, 13 мин.
ГОЛ! 0:2 Исхак, 45+7 мин. (пен.)
ГОЛ! 1:2 Моутинью, 67 мин. (автогол)
События матча
