19 марта прошел ответный матч 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 между командами Шахтер и Лех.

Коллективы сыграли на стадионе имени Генрика Реймана в Кракове. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу польского клуба.

Шахтер выиграл противостояние с общим счетом 4:3. В четвертьфинале ЛК горняки сыграют против нидерландского АЗ Алкмаар.

Лига конференций 2025/26. 1/8 финала

Ответный матч. 19 марта

Шахтер (Украина) – Лех (Польша) – 1:2 [первый поединок – 3:1]

Голы: Моутинью, 67 (автогол) – Исхак, 13, 45+7 (пен.)

