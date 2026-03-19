Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
19 марта 2026, 23:38 | Обновлено 19 марта 2026, 23:50
ВИДЕО. Курьезный автогол. Шахтер забил Леху в ответном матче 1/8 финала ЛК

Жоау Моутинью отправил мяч в свои ворота, горняки вышли вперед по сумме двух встреч

Шахтер Донецк забил гол в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 против Леха.

На 67-й минуте курьезный автогол оформил Жоау Моутинью. Португалец отправил мяч в свои ворота после серии рикошетов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер скоротил отставание во второй игре с Лехом (1:2) и вышел вперед по сумме двух встреч – 4:3. В первом поединке горняки одолели соперников 3:1.

По теме:
Блокбастер в дерби. Рома в овертайме уступила Болонье в Лиге Европы
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Даниил Агарков
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Другие виды | 19 марта 2026, 04:55 2
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц

Первый большой старт года

Шахтер – Лех. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 19 марта 2026, 17:16 43
Шахтер – Лех. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер – Лех. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций

В четвертьфинал «горняки» должны проходить без валидола

В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
Футбол | 19.03.2026, 07:55
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах
Футбол | 19.03.2026, 08:45
Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах
Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах
В Металлисте 1925 отреагировали на долгожданное решение УАФ
Футбол | 19.03.2026, 23:58
В Металлисте 1925 отреагировали на долгожданное решение УАФ
В Металлисте 1925 отреагировали на долгожданное решение УАФ
Популярные новости
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
18.03.2026, 09:38 5
Футбол
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
18.03.2026, 18:19 1
Футбол
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
18.03.2026, 00:01 18
Футбол
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
18.03.2026, 08:10 8
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
18.03.2026, 20:57 2
Футбол
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
18.03.2026, 17:14 17
Футбол
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
19.03.2026, 11:10 37
Футбол
