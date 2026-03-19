Лига конференций19 марта 2026, 23:38 | Обновлено 19 марта 2026, 23:50
ВИДЕО. Курьезный автогол. Шахтер забил Леху в ответном матче 1/8 финала ЛК
Жоау Моутинью отправил мяч в свои ворота, горняки вышли вперед по сумме двух встреч
Шахтер Донецк забил гол в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 против Леха.
На 67-й минуте курьезный автогол оформил Жоау Моутинью. Португалец отправил мяч в свои ворота после серии рикошетов.
Шахтер скоротил отставание во второй игре с Лехом (1:2) и вышел вперед по сумме двух встреч – 4:3. В первом поединке горняки одолели соперников 3:1.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 19 марта 2026, 04:55 2
Первый большой старт года
Футбол | 19 марта 2026, 17:16 43
В четвертьфинал «горняки» должны проходить без валидола
Футбол | 19.03.2026, 07:55
Футбол | 19.03.2026, 08:45
Футбол | 19.03.2026, 23:58
