  4. Стародубцева одолела Лис и пробилась в 1/32 финала супертурнира в Майами
19 марта 2026, 19:46 | Обновлено 19 марта 2026, 19:47
Стародубцева одолела Лис и пробилась в 1/32 финала супертурнира в Майами

Юлия в двух сетах переиграла Еву в первом раунде соревнований WTA 1000 во Флориде

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украиская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 108) вышла в 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В первом раунде основной сетки украинка в двух сетах переиграла уроженку Киеву Еву Лис (Германия, WTA 77) за 1 час и 18 минут.

WTA 1000 Майами. Хард, 1/64 финала

Ева Лис (Германия) – Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – 1:6, 4:6

Юлия впервые за пять месяцев выиграла матч на уровне Тура. В октябре прошлого года украинка одолела Юлию Путинцеву на старте соревнований в Нинбо.

Следующей соперницей Стародубцевой будет 30-я сеяная Кристина Букша (Испания, WTA 30), с которой ранее играла дважды и дважды потерпела поражение.

Даниил Агарков
Viktor Savchuk
Молодець! Нарешті знову в Топ-100👍
C.Пеклов
Молодець 3 матча поспіль!Так тримати й надалі!
Vlad H.
Дуже гарна гра ,особливо 1 сет . Стала діяти більш агресивно і точно.Так тримати!
А бувша киянка Єва Лис , ну дуже симпатична дівчина ,  нажаль вже не наша.
naverland
На харде Букша проходимый соперник для Юлии
