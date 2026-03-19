Стародубцева одолела Лис и пробилась в 1/32 финала супертурнира в Майами
Юлия в двух сетах переиграла Еву в первом раунде соревнований WTA 1000 во Флориде
Украиская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 108) вышла в 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.
В первом раунде основной сетки украинка в двух сетах переиграла уроженку Киеву Еву Лис (Германия, WTA 77) за 1 час и 18 минут.
WTA 1000 Майами. Хард, 1/64 финала
Ева Лис (Германия) – Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – 1:6, 4:6
Юлия впервые за пять месяцев выиграла матч на уровне Тура. В октябре прошлого года украинка одолела Юлию Путинцеву на старте соревнований в Нинбо.
Следующей соперницей Стародубцевой будет 30-я сеяная Кристина Букша (Испания, WTA 30), с которой ранее играла дважды и дважды потерпела поражение.
А бувша киянка Єва Лис , ну дуже симпатична дівчина , нажаль вже не наша.