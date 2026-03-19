Один тайм Яремчука. Лион покинул Лигу Европы, проиграв Сельте в 1/8 финала
В ответном матче подопечные Паулу Фонсеки уступили 0:2, играя в меньшинстве с 19-й минуты
Французский Лион вместе с украинским форвардом Романом Яремчуком покинул розыгрыш Лиги Европы сезона 2025/26.
19 марта в ответном матче 1/8 финала Лион на своем стадионе Парк Олимпик Лионнез потерпел поражение от испанской Сельты со счетом 0:2. В первой игре 12 числа в Виго команды расписали ничью – 1:1.
Победу Сельте принесли Хавьер Руеда и Ферран Хутгла, которые забили голы в поединке на 61-й и 90+2-й минутах соответственно. Подопечные Паулу Фонсеки играли в меньшинстве с 19-й минуты после прямой красной карточки для Мусса Ниакате.
На 90+6-й еще одно удаление в составе хозяев заработал Николас Тальяфико.
Яремчук вышел в старте Лиона и был заменен в перерыве. Вместо украинца на поле появился Теннер Тессманн.
Сельта в четвертьфинале Лиги Европы поборется с немецким Фрайбургом, который выбил бельгийский Генк (0:1, 5:1).
Лига Европы 2025/26. 1/8 финала
Ответный матч. 19 марта
Лион (Франция) – Сельта (Испания) – 0:2 [первый поединок – 1:1]
Голы: Руеда, 61, Хутгла, 90+2
Удаления: Ниакате, 19, Тальяфико, 90+6 (Оба – Лион)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
