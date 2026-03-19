  Один тайм Яремчука. Лион покинул Лигу Европы, проиграв Сельте в 1/8 финала
19 марта 2026, 21:40 | Обновлено 19 марта 2026, 21:41
Один тайм Яремчука. Лион покинул Лигу Европы, проиграв Сельте в 1/8 финала

В ответном матче подопечные Паулу Фонсеки уступили 0:2, играя в меньшинстве с 19-й минуты

Французский Лион вместе с украинским форвардом Романом Яремчуком покинул розыгрыш Лиги Европы сезона 2025/26.

19 марта в ответном матче 1/8 финала Лион на своем стадионе Парк Олимпик Лионнез потерпел поражение от испанской Сельты со счетом 0:2. В первой игре 12 числа в Виго команды расписали ничью – 1:1.

Победу Сельте принесли Хавьер Руеда и Ферран Хутгла, которые забили голы в поединке на 61-й и 90+2-й минутах соответственно. Подопечные Паулу Фонсеки играли в меньшинстве с 19-й минуты после прямой красной карточки для Мусса Ниакате.

На 90+6-й еще одно удаление в составе хозяев заработал Николас Тальяфико.

Яремчук вышел в старте Лиона и был заменен в перерыве. Вместо украинца на поле появился Теннер Тессманн.

Сельта в четвертьфинале Лиги Европы поборется с немецким Фрайбургом, который выбил бельгийский Генк (0:1, 5:1).

Лига Европы 2025/26. 1/8 финала

Ответный матч. 19 марта

Лион (Франция) – Сельта (Испания) – 0:2 [первый поединок – 1:1]

Голы: Руеда, 61, Хутгла, 90+2

Удаления: Ниакате, 19, Тальяфико, 90+6 (Оба – Лион)

Даниил Агарков
