Украинский нападающий Роман Яремчук начнет в стартовом составе «Лиона» первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты».

Игра состоится на арене «Парк Олимпик Лионнез» в Лионе и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Роман Яремчук во второй половине сезона 2025/26 провел 7 матчей за «Лион» и успел отличится забитым мячем и голевой передачей.

Лион – Сельта. Яремчук – в основе.

