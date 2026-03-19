Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
19 марта в 11:00 состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Украины 2025/26.
Во время процедуры в Доме футбола в Киеве были определены две пары 1/2 финала.
На этой стадии принимают участие два клуба УПЛ и две команды Первой лиги.
В полуфиналах Кубка Украины сыграют:
- Металлист 1925 Харьков – Чернигов
- Буковина Черновцы – Динамо Киев
Полуфиналы пройдут 21–23 апреля, а финальный матч запланирован на 20 мая 2026 года.
Победитель Кубка Украины 2025/26 получит путевку в 1-й раунд квалификации Лиги Европы 2026/27.
ВИДЕО. Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины
Буковина на своем поле скорее всего должна пройти Динамо.