Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины

19 марта в 11:00 состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Украины 2025/26.

Во время процедуры в Доме футбола в Киеве были определены две пары 1/2 финала.

На этой стадии принимают участие два клуба УПЛ и две команды Первой лиги.

В полуфиналах Кубка Украины сыграют:

Металлист 1925 Харьков – Чернигов

Буковина Черновцы – Динамо Киев

Полуфиналы пройдут 21–23 апреля, а финальный матч запланирован на 20 мая 2026 года.

Победитель Кубка Украины 2025/26 получит путевку в 1-й раунд квалификации Лиги Европы 2026/27.

