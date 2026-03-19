  Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
19 марта 2026, 11:10 | Обновлено 19 марта 2026, 11:26
1503
19

Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины

Определены полуфинальные пары национального кубка

Коллаж Sport.ua

19 марта в 11:00 состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Украины 2025/26.

Во время процедуры в Доме футбола в Киеве были определены две пары 1/2 финала.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На этой стадии принимают участие два клуба УПЛ и две команды Первой лиги.

В полуфиналах Кубка Украины сыграют:

  • Металлист 1925 Харьков – Чернигов
  • Буковина Черновцы – Динамо Киев

Полуфиналы пройдут 21–23 апреля, а финальный матч запланирован на 20 мая 2026 года.

Победитель Кубка Украины 2025/26 получит путевку в 1-й раунд квалификации Лиги Европы 2026/27.

ВИДЕО. Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины

Инфографика

По теме:
ВИДЕО. Курьез при жеребьевке. Во время объявления сломали шарик для Динамо
Вирт объяснил, что может помешать Металлисту 1925 разбить Полтаву в УПЛ
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо Киев Чернигов Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы жеребьевка Кубка Украины Металлист 1925 выбор редакции статистические расклады жеребьевка
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сафонов не впечатлил? В ПСЖ приняли решение относительно первого номера
Футбол | 19 марта 2026, 05:18 2
Сафонов не впечатлил? В ПСЖ приняли решение относительно первого номера
Сафонов не впечатлил? В ПСЖ приняли решение относительно первого номера

Луис Энрике не рассматривает россиянина как основного голкипера команды

Коуч Леха выступил с заявлением перед ответным матчем против Шахтера
Футбол | 19 марта 2026, 08:44 0
Коуч Леха выступил с заявлением перед ответным матчем против Шахтера
Коуч Леха выступил с заявлением перед ответным матчем против Шахтера

Нильс Фредериксен поделился ожиданиями от ответного матча против Шахтера

Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Футбол | 19.03.2026, 06:23
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Футбол | 18.03.2026, 17:14
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
Футбол | 18.03.2026, 20:57
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
Wanted!
Вболіваємо за шахтьор який вже переміг всіх 
vovei
100 процент. подтасовка
Forvard001
Хороший жереб! У Металіста є шанс потрапити в єврокубок, бо через УПЛ це не реально для них
Муґунот Уух
Тільки Динамо дізналося, інші ні?
Olexiy_Kharkiv
На онлайні жеребкування всі хотіли М-ДК або Чернігів для Динамо, а я побажав Чернігів саме нам. Там 5 людей замінусували. Але сталось саме так, як хотілось мені
Olexiy_Kharkiv
Харків буде у фіналі і побореться за трофей!
Перший Серед Рівних в бані
Поздравляем Металлист 1925 с финалом.
Буковина на своем поле скорее всего должна пройти Динамо.
Khafre
рєнат засранець і тут проплатив, ми хотіли Чернігів
Перший Серед Рівних в бані
Боже только не финал Динамо - Чернигов.
Wanted!
Леха з Польщі дасть на клик Шахтьору
Singularis
Жаль... Опять Буковина мимо финала.
Wanted!
А шахтьор з ким грає? 
Популярные новости
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
18.03.2026, 05:55 5
Бокс
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
19.03.2026, 03:55 61
Футбол
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
18.03.2026, 07:43 10
Футбол
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
17.03.2026, 09:22 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
18.03.2026, 08:00 27
Футбол
ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом
ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом
19.03.2026, 06:09 2
Футбол
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
18.03.2026, 08:10 7
Бокс
7 самых дорогих уже подтвержденных трансферов лета-2026
7 самых дорогих уже подтвержденных трансферов лета-2026
18.03.2026, 10:03 11
Футбол
