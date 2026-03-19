ОФИЦИАЛЬНО. УАФ вынесла решение по матчу УПЛ Металлист 1925 – Верес

19 марта 2026, 14:38 | Обновлено 19 марта 2026, 14:49
Стороны оформили мировое соглашение

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес решение по матчу 15 тура УПЛ между Металлистом 1925 и Вересом, который еще в прошлом году не был доигран из-за проблем с электричеством на стадионе.

УАФ указала, что между клубами утвердили мировое соглашение. УПЛ дали указание найти дату и время для доигровки встречи.

Металлист 1925 доказывал, что из-за войны такая ситуация является форс-мажором, а Верес хотел получить техническую победу 3:0, но в итоге стороны договорились.

Ранее клубы согласовали, что доигровка будет проходить в Ровно.

Матч был прерван на 20-й минуте при счете 0:0.

Заявление УАФ

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола, рассмотрев материалы о матче 15-го тура VBET Лиги ФК «Металлист 1925» – ФК «Верес» Ровно, который должен был состояться 7 декабря 2025 года, решил утвердить мировое соглашение между клубами и обязал УПЛ установить дату и время проведения матча 15-го тура VBET Лиги ФК «Металлист 1925» Харьков – ФК «Верес» Ровно.

Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
AlexDSan
Як розуміти це рішення? Як імпотентність УАФ? Не спроможність винести рішення? Страх взяти на себе відповідальність за власне рішення? "УАФ зазначила, що між клубами затвердили мирову угоду". Тобто, якщо я правильно розумію, УАФ не спромоглася визнати ситуацію ні форс-мажором, ні порушенням регламенту, а все вирішили самі клуби? Епічно... 
