ОФИЦИАЛЬНО. УАФ вынесла решение по матчу УПЛ Металлист 1925 – Верес
Стороны оформили мировое соглашение
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес решение по матчу 15 тура УПЛ между Металлистом 1925 и Вересом, который еще в прошлом году не был доигран из-за проблем с электричеством на стадионе.
УАФ указала, что между клубами утвердили мировое соглашение. УПЛ дали указание найти дату и время для доигровки встречи.
Металлист 1925 доказывал, что из-за войны такая ситуация является форс-мажором, а Верес хотел получить техническую победу 3:0, но в итоге стороны договорились.
Ранее клубы согласовали, что доигровка будет проходить в Ровно.
Матч был прерван на 20-й минуте при счете 0:0.
Заявление УАФ
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола, рассмотрев материалы о матче 15-го тура VBET Лиги ФК «Металлист 1925» – ФК «Верес» Ровно, который должен был состояться 7 декабря 2025 года, решил утвердить мировое соглашение между клубами и обязал УПЛ установить дату и время проведения матча 15-го тура VBET Лиги ФК «Металлист 1925» Харьков – ФК «Верес» Ровно.
Тренер вряд ли возглавит клуб из Львова
Мудрик до сих пор ожидает решения Английской футбольной ассоциации