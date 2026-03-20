Обновленная сетка плей-офф. Определены пары 1/4 финала Лиги Европы

​​Вечером 19 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26

По их итогах определены четвертьфинальные пары.

Украинский форвард Роман Яремчук сыграл один тайм за французский Лион, но его клуб уступил Сельте (0:2) и выбыл из турнира.

Противостояние между Ромой и Болоньей завершилось в овертайме (3:4 д.в.) – волки сенсационно проиграли после ничьей 1:1 в первой игре. Хавбек римского клуба Артем Довбик – вне заявки клуба из-за травмы.

В 1/4 финала Лиги Европы сыграют:

Брага (Португалия) – Бетис (Испания)

Фрайбург (Германия) – Сельта (Испания)

Порту (Португалия) – Ноттингем (Англия)

Болонья (Италия) – Астон Вилла (Англия)

Матчи 1/4 финала ЛЕ пройдут 9 и 16 апреля, полуфиналы состоятся 30 апреля и 7 мая.

Финал Лиги Европы состоится 20 мая 2026 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1/8 финала. Ответные матчи, 19 марта

19:45. Лион (Франция) – Сельта (Испания) – 0:2 [первый матч – 1:1]

Голы: Руэда, 61, Хутгла, 90+2

19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Ноттингем (Англия) – 1:2 пен. 0:3 [первый матч – 1:0]

Голы: Эрлич, 69 – Домингес, 40, Йейтс, 52

19:45. Фрайбург (Германия) – Генк (Бельгия) – 5:1 [первый матч – 0:1]

Голы: Гинтер, 19, Матанович, 25, Грифо, 53, Сузуки, 57, Эггештайн, 79 – Сметс, 39

22:00. Астон Вилла (Англия) – Лилль (Франция) – 2:0 [первый матч – 1:0]

Голы: Макгинн, 54, Бейли. 85

22:00. Бетис (Испания) – Панатинаикос (Греция) – 4:0 [первый матч – 0:1]

Голы: Руибаль, 8, Амрабат, 45+1, Кучо, 53, Антони, 66

22:00. Порту (Португалия) – Штутгарт (Германия) – 2:0 [первый матч – 2:1]

Голы: Виллиам Гомес, 21, Фрохольдт, 72

22:00. Рома (Италия) – Болонья (Италия) – 3:4 д.в. [первый матч – 1:1]

Голы: Н'Дика, 32, Мален, 69 (пен), Пеллегрини, 80 – Роу, 22, Бернардески, 45+2 (пен), Кастро, 58, Камбьяги, 111

Сетка плей-офф

Инфографика