Лига Европы. Матчи 1/8 финала, 19 марта. Смотреть онлайн LIVE

19 марта 2026, 19:46 | Обновлено 19 марта 2026, 20:27
Вечером 19 марта проходят поединки плей-офф Лиги Европы

​​Вечером 19 марта состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26

По их итогах будут определены четвертьфиналисты турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Один матч уже состоялся 18 марта. Брага в матче с Ференцварошем отыгралась (4:0) после поражения в первой встрече (0:2) и вышла в четвертьфинал.

Украинский форвард Роман Яремчук сыграет в основе за французский Лион, а вот нападающий Ромы Артем Довбик продолжает восстановление после травмы.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1/8 финала. Ответные матчи

18 марта 2026

  • 17:30. Брага (Португалия) – Ференцварош (Венгрия) – 4:0 [первый матч – 0:2]

19 марта 2026

  • 19:45. Лион (Франция) – Сельта (Испания) [первый матч – 1:1]
  • 19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Ноттингем (Англия) [первый матч – 1:0]
  • 19:45. Фрайбург (Германия) – Генк (Бельгия) [первый матч – 0:1]
  • 22:00. Астон Вилла (Англия) – Лилль (Франция) [первый матч – 1:0]
  • 22:00. Бетис (Испания) – Панатинаикос (Греция) [первый матч – 0:1]
  • 22:00. Порту (Португалия) – Штутгарт (Германия) [первый матч – 2:1]
  • 22:00. Рома (Италия) – Болонья (Италия) [первый матч – 1:1]

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

​Инфографика

По теме:
Лион – Сельта. Яремчук – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Яремчук попал в старт Лиона на второй матч 1/8 финала Лиги Европы с Сельтой
Вечер Лиги Европы. Расписание ответных матчей 1/8 финала
Штутгарт Бетис Рома Рим Лилль Астон Вилла Панатинаикос Сельта Болонья Брага Мидтьюлланд Ноттингем Форест Лига Европы Фрайбург Ференцварош Роман Яремчук Артем Довбик смотреть онлайн Лион Генк Порту выбор редакции
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
Футбол | 19 марта 2026, 08:42 8
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии

Украинцем начали интересоваться в Англии

Вторая игра Шахтера. Расписание ответных матчей 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 19 марта 2026, 18:12 0
Вторая игра Шахтера. Расписание ответных матчей 1/8 финала Лиги конференций
Вторая игра Шахтера. Расписание ответных матчей 1/8 финала Лиги конференций

Вечером 19 марта будет сыграно 8 матчей третьего по силе еврокубка

Шахтер – Лех. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 19.03.2026, 17:16
Шахтер – Лех. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер – Лех. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах
Футбол | 19.03.2026, 08:45
Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах
Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Другие виды | 19.03.2026, 04:55
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Популярные новости
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
19.03.2026, 06:23 23
Футбол
Леннокс Льюис: «Выжил бы Усик в мою эпоху? Я вам скажу, что...»
Леннокс Льюис: «Выжил бы Усик в мою эпоху? Я вам скажу, что...»
18.03.2026, 23:14 3
Бокс
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
18.03.2026, 05:55 5
Бокс
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
17.03.2026, 19:06 3
Футбол
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
19.03.2026, 03:55 66
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
18.03.2026, 20:57 1
Футбол
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
18.03.2026, 18:19 1
Футбол
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
19.03.2026, 11:10 37
Футбол
