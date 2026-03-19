Лига Европы. Матчи 1/8 финала, 19 марта. Смотреть онлайн LIVE
Вечером 19 марта проходят поединки плей-офф Лиги Европы
Вечером 19 марта состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26
По их итогах будут определены четвертьфиналисты турнира.
Один матч уже состоялся 18 марта. Брага в матче с Ференцварошем отыгралась (4:0) после поражения в первой встрече (0:2) и вышла в четвертьфинал.
Украинский форвард Роман Яремчук сыграет в основе за французский Лион, а вот нападающий Ромы Артем Довбик продолжает восстановление после травмы.
Лига Европы УЕФА 2025/26
1/8 финала. Ответные матчи
18 марта 2026
- 17:30. Брага (Португалия) – Ференцварош (Венгрия) – 4:0 [первый матч – 0:2]
19 марта 2026
- 19:45. Лион (Франция) – Сельта (Испания) [первый матч – 1:1]
- 19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Ноттингем (Англия) [первый матч – 1:0]
- 19:45. Фрайбург (Германия) – Генк (Бельгия) [первый матч – 0:1]
- 22:00. Астон Вилла (Англия) – Лилль (Франция) [первый матч – 1:0]
- 22:00. Бетис (Испания) – Панатинаикос (Греция) [первый матч – 0:1]
- 22:00. Порту (Португалия) – Штутгарт (Германия) [первый матч – 2:1]
- 22:00. Рома (Италия) – Болонья (Италия) [первый матч – 1:1]
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
Инфографика
19:45. Лион (Франция) – Сельта (Испания) [первый матч – 1:1]
19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Ноттингем Форест (Англия) [первый матч – 1:0]
19:45. Фрайбург (Германия) – Генк (Бельгия) [первый матч – 0:1]
22:00. Астон Вилла (Англия) – Лилль (Франция) [первый матч – 1:0]
22:00. Бетис (Испания) – Панатинаикос (Греция) [первый матч – 0:1]
22:00. Порту (Португалия) – Штутгарт (Германия) [первый матч – 2:1]
22:00. Рома (Италия) – Болонья (Италия) [первый матч – 1:1]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинцем начали интересоваться в Англии
Вечером 19 марта будет сыграно 8 матчей третьего по силе еврокубка