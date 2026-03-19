Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Астон Вилла – Лилль. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Астон Вилла
19.03.2026 22:00 2-й матч. Результат первого матча 1:0
Лилль
19 марта 2026, 10:01 | Обновлено 19 марта 2026, 11:22
Астон Вилла – Лилль. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Матч начнется 19 марта в 22:00 по Киеву

В четверг, 19 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Астон Виллой» и «Лиллем». По киевскому времени игра начнется в 22:00. Первый поединок завершился минимальной победой англичан.

В общем, «виллианы» проводят довольно неплохой сезон, хотя в последних матчах их результаты не впечатляют. После 30 туров Премьер-лиги на балансе «Астон Виллы» есть 51 балл, благодаря которым она находится на 4-й строчке турнирной таблицы. И от 3-го, и от 6-го места ее отделяет 3 зачетных пункта. В национальном кубке коллектив вылетел на стадии 1/16 финала, проиграв «Ньюкаслу».

За 8 поединков основного этапа Лиги Европы англичанам удалось набрать 21 очко, что позволило им сразу квалифицироваться в 1/8 финала.

Довольно привычные для себя результаты показывают французы в текущем сезоне. За 26 игр Лиги 1 «Лиллю» удалось набрать 44 зачетных пункта, которые пока позволяют ему находиться на 5-й строчке общего зачета. От 4-го места, которое может позволить клубу играть в Лиге чемпионов, «Лилль» отделяет 3 очка. С Кубка Франции команда вылетела на стадии 1/16 финала после поражения против «Лиона».

В Лиге Европы французы не столь успешны, как «Астон Вилла». По итогам основного этапа клуб занял 18-ю строчку турнирной таблицы, из-за чего должен был участвовать в дополнительном раунде плей-офф. Там, не без проблем, «Лилль» прошел «Црвену Звезду».

До этого сезона клубы последний раз встречались еще в четвертьфинале Лиги конференций 2024 года. По сумме 2-х матчей счет был одинаков – 3:3 (каждый коллектив одержал по победе 2:1), однако в серии пенальти победу одержала «Астон Вилла».

  • За 8 предыдущих поединков в английских турнирах «Астон Вилла» смогла одержать всего 1 победу.
  • За 6 последних игр «Астон Вилла» сохранила ворота сухими всего 1 раз.
  • Только в 1/11 последних матчей «Лилля» было забито больше 2 голов.
  • В 7 предыдущих домашних матчах «Астон Вилла» победила всего 2 раза.

Астон Вилла: Мартинес – Динь, Торрес, Конса, Кэш – Луиз, Онана – Роджерс, Макгин, Санчо – Воткинс

Лилль: Озер – Перро, Манди, Нгой, Сантос – Буадди, Бенталеб – Фернандес-Пардо, Геральдсон, Мукау – Жиру

Я поставлю на тотал меньше 3 с коэффициентом 1.5.

Тоттенхэм не проигрывает дома в еврокубках уже 25 матчей
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Фонсека заговорил о Яремчуке перед важным матчем Лиона в Лиге Европы
Астон Вилла Лилль прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом

Мудрик до сих пор ожидает решения Английской футбольной ассоциации

В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
Шовковский стал воспринимать Шевченко совсем по-другому
7 самых дорогих уже подтвержденных трансферов лета-2026
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
Footballka
Астон Вілла переїде цю лільку
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
