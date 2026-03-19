  4. Вечер Лиги Европы. Расписание ответных матчей 1/8 финала
19 марта 2026, 17:17
92
0

Вечер Лиги Европы. Расписание ответных матчей 1/8 финала

Вечером 19 марта будут сыграны поединков второго по силе еврокубка

19 марта 2026, 17:17 |
92
0
Вечер Лиги Европы. Расписание ответных матчей 1/8 финала
​​Вечером 19 марта состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26

По их итогах будут определены четвертьфиналисты турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Один матч уже состоялся 18 марта. Брага в матче с Ференцварошем отыгралась (4:0) после поражения в первой игре (0:2) и вышла в четвертьфинал.

В первом блоке в 19:45 сыграют: Лион – Сельта, Мидтьюлланд – Ноттингем Форест, Фрайбург – Генк.

Во втором блоке в 22:00 запланированы матчи: Астон Вилла – Лилль, Бетис – Панатинаикос, Порту – Штутгарт, Рома – Болонья.

Украинский форвард Роман Яремчук может сыграть за французский Лион, а вот нападающий Ромы Артем Довбик продолжает восстановление после травмы.

Финал Лиги Европы состоится 20 мая 2026 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1/8 финала. Ответные матчи

18 марта 2026

  • 17:30. Брага (Португалия) – Ференцварош (Венгрия) – 4:0 [первый матч – 0:2]

19 марта 2026

  • 19:45. Лион (Франция) – Сельта (Испания) [первый матч – 1:1]
  • 19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Ноттингем Форест (Англия) [первый матч – 1:0]
  • 19:45. Фрайбург (Германия) – Генк (Бельгия) [первый матч – 0:1]
  • 22:00. Астон Вилла (Англия) – Лилль (Франция) [первый матч – 1:0]
  • 22:00. Бетис (Испания) – Панатинаикос (Греция) [первый матч – 0:1]
  • 22:00. Порту (Португалия) – Штутгарт (Германия) [первый матч – 2:1]
  • 22:00. Рома (Италия) – Болонья (Италия) [первый матч – 1:1]

Сетка плей-офф

​Инфографика

Николай Степанов
Николай Степанов
