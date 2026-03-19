  4. Фрайбург отгрузил 5 мячей Генку и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
19.03.2026 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 5 : 1
19 марта 2026, 22:04 | Обновлено 19 марта 2026, 22:18
Фрайбург отгрузил 5 мячей Генку и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Немецкая команда взяла убедительный реванш за поражение в первом матче

Немецкий Фрайбург вышел в четвертьфинал Лиги Европы, разгромив бельгийский Генк в ответном матче 1/8 финала.

После минимального поражения в первой игре (0:1) команда из Германии полностью переиграла соперника дома и одержала убедительную победу со счетом 5:1. По сумме двух встреч Фрайбург вышел дальше.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы в составе Фрайбурга забили Маттиас Гинтер, Игор Матанович, Винченцо Грифо, Юито Сузуки и Максимилиан Эггештайн. Единственный мяч Генка на счету Матте Сметса.

Фрайбург пробился в четвертьфинал турнира, где сыграет против испанской Сельты, которая одолела французский Лион (1:1, 2:0).

Лига Европы УЕФА. 1/8 финала

Ответный матч, 19 марта 2026

Фрайбург (Германия) – Генк (Бельгия) – 5:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Гинтер, 19, Матанович, 25, Грифо, 53, Сузуки, 57, Эггештайн, 79 – Сметс, 39

79’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Эггстайн (Фрайбург), асcист Юито Судзуки.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Юито Судзуки (Фрайбург), асcист Жоан Манзамби.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Винченцо Грифо (Фрайбург).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Матте Сметс (Генк), асcист Константинос Карецас.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Матанович (Фрайбург), асcист Маттиас Гинтер.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиас Гинтер (Фрайбург), асcист Винченцо Грифо.
