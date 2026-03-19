Фрайбург отгрузил 5 мячей Генку и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Немецкий Фрайбург вышел в четвертьфинал Лиги Европы, разгромив бельгийский Генк в ответном матче 1/8 финала.

После минимального поражения в первой игре (0:1) команда из Германии полностью переиграла соперника дома и одержала убедительную победу со счетом 5:1. По сумме двух встреч Фрайбург вышел дальше.

Голы в составе Фрайбурга забили Маттиас Гинтер, Игор Матанович, Винченцо Грифо, Юито Сузуки и Максимилиан Эггештайн. Единственный мяч Генка на счету Матте Сметса.

Фрайбург пробился в четвертьфинал турнира, где сыграет против испанской Сельты, которая одолела французский Лион (1:1, 2:0).

Лига Европы УЕФА. 1/8 финала

Ответный матч, 19 марта 2026

Фрайбург (Германия) – Генк (Бельгия) – 5:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Гинтер, 19, Матанович, 25, Грифо, 53, Сузуки, 57, Эггештайн, 79 – Сметс, 39

