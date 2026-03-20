  4. Блокбастер в дерби. Рома в овертайме уступила Болонье в Лиге Европы
19.03.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 3 : 4
20 марта 2026, 00:59 | Обновлено 20 марта 2026, 01:41
Блокбастер в дерби. Рома в овертайме уступила Болонье в Лиге Европы

Итальянское дерби завершилось сенсацией в дополнительное время

Getty Images/Global Images Ukraine

​​Вечером 19 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26

Настоящий блокбастер увидели болельщики в итальянском дерби.

Противостояние между Ромой и Болоньей завершилось в овертайме (3:4 д.в.) – волки сенсационно проиграли после ничьей 1:1 в первой игре.

Хавбек римского клуба Артем Довбик – вне заявки из-за травмы.

В 1/4 финала Лиги Европы Болонья сыграет против Астон Виллы из Англии, матчи пройдут 9 и 16 апреля.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1/8 финала. Ответные матчи, 19 марта

22:00. Рома (Италия) – Болонья (Италия) – 3:4 д.в. [первый матч – 1:1]

Голы: Ндика, 32, Мален, 69 (пен), Пеллегрини, 80 – Роу, 22, Бернардески, 45+2 (пен), Кастро, 58, Камбьяги, 111

Сетка плей-офф

Видео голов и обзор матча

События матча

111’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Камбьяги (Болонья), асcист Тейс Даллинга.
80’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома), асcист Робиниу Ваз.
69’
ГОЛ ! С пенальти забил Дониелл Мален (Рома).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Кастро (Болонья), асcист Джонатан Роу.
45’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Федерико Бернардески (Болонья).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Эван Н'Дика (Рома), асcист Лоренцо Пеллегрини.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Роу (Болонья), асcист Сантьяго Кастро.
Николай Степанов
