Блокбастер в дерби. Рома в овертайме уступила Болонье в Лиге Европы
Итальянское дерби завершилось сенсацией в дополнительное время
Вечером 19 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26
Настоящий блокбастер увидели болельщики в итальянском дерби.
Противостояние между Ромой и Болоньей завершилось в овертайме (3:4 д.в.) – волки сенсационно проиграли после ничьей 1:1 в первой игре.
Хавбек римского клуба Артем Довбик – вне заявки из-за травмы.
В 1/4 финала Лиги Европы Болонья сыграет против Астон Виллы из Англии, матчи пройдут 9 и 16 апреля.
Лига Европы УЕФА 2025/26
1/8 финала. Ответные матчи, 19 марта
22:00. Рома (Италия) – Болонья (Италия) – 3:4 д.в. [первый матч – 1:1]
Голы: Ндика, 32, Мален, 69 (пен), Пеллегрини, 80 – Роу, 22, Бернардески, 45+2 (пен), Кастро, 58, Камбьяги, 111
Сетка плей-офф
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
