Блокбастер в дерби. Рома в овертайме уступила Болонье в Лиге Европы

​​Вечером 19 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26

Настоящий блокбастер увидели болельщики в итальянском дерби.

Противостояние между Ромой и Болоньей завершилось в овертайме (3:4 д.в.) – волки сенсационно проиграли после ничьей 1:1 в первой игре.

Хавбек римского клуба Артем Довбик – вне заявки из-за травмы.

В 1/4 финала Лиги Европы Болонья сыграет против Астон Виллы из Англии, матчи пройдут 9 и 16 апреля.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1/8 финала. Ответные матчи, 19 марта

22:00. Рома (Италия) – Болонья (Италия) – 3:4 д.в. [первый матч – 1:1]

Голы: Ндика, 32, Мален, 69 (пен), Пеллегрини, 80 – Роу, 22, Бернардески, 45+2 (пен), Кастро, 58, Камбьяги, 111

