«Александрия» сменила главного тренера. После разгромного поражения со счётом 0:5 от «Динамо» (Киев) в 21-м туре Премьер-лиги Украины руководство клуба уволило Кирилла Нестеренко.

Новым наставником назначен Владимир Шаран, который ранее уже возглавлял первую команду и в последнее время работал с резервом клуба, «Александрия-2».

После 21 тура «Александрия» находится в зоне вылета с 11 очками. Ранее ходили слухи о смене тренера, однако руководство доверило зимнюю подготовку именно штабу Нестеренко. Теперь же, в случае дальнейших неудачных результатов, изменения могли произойти досрочно.