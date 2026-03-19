  4. После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
19 марта 2026, 17:00 | Обновлено 19 марта 2026, 17:01
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера

Нестеренко покинул «Александрию»

Getty Images/Global Images Ukraine. Кирилла Нестеренко

«Александрия» сменила главного тренера. После разгромного поражения со счётом 0:5 от «Динамо» (Киев) в 21-м туре Премьер-лиги Украины руководство клуба уволило Кирилла Нестеренко.

Новым наставником назначен Владимир Шаран, который ранее уже возглавлял первую команду и в последнее время работал с резервом клуба, «Александрия-2».

После 21 тура «Александрия» находится в зоне вылета с 11 очками. Ранее ходили слухи о смене тренера, однако руководство доверило зимнюю подготовку именно штабу Нестеренко. Теперь же, в случае дальнейших неудачных результатов, изменения могли произойти досрочно.

Кирилл Нестеренко Владимир Шаран отставка назначение тренера Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Динамо
Дмитрий Олийченко Источник: UA-Football
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
Футбол | 19 марта 2026, 07:55 21
Мудрик до сих пор ожидает решения Английской футбольной ассоциации

Украинский форвард поразил ворота «Александрии» и записал на свой счет девятый гол в Премьер-лиге

pricolist
Навіщо взагалі назначали молодого спеціаліста, якщо не готові чекати? Ще й всю основу пороздавали 
ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом
19.03.2026, 06:09
19.03.2026, 06:09 2
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
17.03.2026, 19:06
17.03.2026, 19:06 3
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
18.03.2026, 07:43
18.03.2026, 07:43 10
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
19.03.2026, 04:55
19.03.2026, 04:55 2
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
18.03.2026, 00:01
18.03.2026, 00:01 17
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
18.03.2026, 05:55
18.03.2026, 05:55 5
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
19.03.2026, 06:23
19.03.2026, 06:23 23
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
18.03.2026, 18:19
18.03.2026, 18:19 1
