Хет-трик Ямаля, дубль Кейна, Магучих в Киеве, серебро Тарасюка в биатлоне

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 28 февраля.

1A. На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ

Команда Ротаня в гостях взяла реванш за поражение в первом круге

1B. Все-таки дожали. Металлист 1925 выиграл у Александрии

Харьковчане в непростой борьбе обыграли одного из аутсайдеров УПЛ

1C. Впервые в истории УПЛ. Судья объявил и объяснил решение VAR

История в матче Металлиста 1925 и Александрии

2A. ПСЖ победил во Франции. Забарный помог Сафонову не пропустить

Парижская команда обыграла Гавр в Лиге 1

2B. 45 минут Малиновского. Интер и Дженоа встретились в чемпионате Италии

Миланский гранд добыл победу со счетом 2:0

3A. Дубль Кейна. Бавария в суперматче обыграла Боруссию Дортмунд

Мюнхенский гранд добыл победу со счетом 3:2

3B. Хет-трик Ямаля! Барселона дома разбила Вильярреал

Каталонский гранд добыл победу со счетом 4:1

4. Очередной гол Семеньо. Ман Сити минимально одолел Лидс

Матч АПЛ завершился со счетом 1:0

5. Пять голов Ливерпуля, безумие в матче Ярмолюка, победа Эвертона

Команды украинцев набрали очки а АПЛ

6A. Трамп атаковал Иран. В Израиле отменены все спортивные мероприятия

Утром 28 февраля в Тегеране прогремели взрывы, начался большой конфликт

6B. Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира 2026 по футболу

Все три поединка Ирана должны пройти в США

7A. Калинина разгромила словенку и вышла в финал турнира WTA 125 в Анталье

Ангелина в двух сетах уверенно разобралась с Вероникой Эрьявец

7B. Сачко стал чемпионом парного челенджера в Лугано

Виталий Сачко с Стефаном Латыновичем выиграл трофей в Швейцарии

8. Серебро у украинца! Состоялась индивидуальная гонка на юниорском ЧМ

Среди украинцев лучшие результаты показал Тарас Тарасюк

9A. Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве

В топ-3 также вошли Юлия Левченко и Ирина Геращенко

9B. Олег Дорощук выиграл чемпионат Украины, прыгнув на 2.30

Владислав Лавский занял второе место, а Роман Петрук стал третьим

10A. Фонсека регулярно напоминает миру об Украине. Это делает его особенным

Возможно, на Паулу влияет жена, но не исключена и привязанность к стране

10B. Трансфер через WhatsApp. Как и почему Эдин Джеко оказался в Шальке

Иногда для того, чтобы подписать известного футболиста вовсе не агенты