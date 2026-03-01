Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
01 марта 2026, 11:57 | Обновлено 01 марта 2026, 12:25
Хет-трик Ямаля, дубль Кейна, Магучих в Киеве, серебро Тарасюка в биатлоне

Главные новости за 28 февраля на Sport.ua

Суспільне. Ярослава Магучих

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 28 февраля.

1A. На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ
Команда Ротаня в гостях взяла реванш за поражение в первом круге

1B. Все-таки дожали. Металлист 1925 выиграл у Александрии
Харьковчане в непростой борьбе обыграли одного из аутсайдеров УПЛ

1C. Впервые в истории УПЛ. Судья объявил и объяснил решение VAR
История в матче Металлиста 1925 и Александрии

2A. ПСЖ победил во Франции. Забарный помог Сафонову не пропустить
Парижская команда обыграла Гавр в Лиге 1

2B. 45 минут Малиновского. Интер и Дженоа встретились в чемпионате Италии
Миланский гранд добыл победу со счетом 2:0

3A. Дубль Кейна. Бавария в суперматче обыграла Боруссию Дортмунд
Мюнхенский гранд добыл победу со счетом 3:2

3B. Хет-трик Ямаля! Барселона дома разбила Вильярреал
Каталонский гранд добыл победу со счетом 4:1

4. Очередной гол Семеньо. Ман Сити минимально одолел Лидс
Матч АПЛ завершился со счетом 1:0

5. Пять голов Ливерпуля, безумие в матче Ярмолюка, победа Эвертона
Команды украинцев набрали очки а АПЛ

6A. Трамп атаковал Иран. В Израиле отменены все спортивные мероприятия
Утром 28 февраля в Тегеране прогремели взрывы, начался большой конфликт

6B. Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира 2026 по футболу
Все три поединка Ирана должны пройти в США

7A. Калинина разгромила словенку и вышла в финал турнира WTA 125 в Анталье
Ангелина в двух сетах уверенно разобралась с Вероникой Эрьявец

7B. Сачко стал чемпионом парного челенджера в Лугано
Виталий Сачко с Стефаном Латыновичем выиграл трофей в Швейцарии

8. Серебро у украинца! Состоялась индивидуальная гонка на юниорском ЧМ
Среди украинцев лучшие результаты показал Тарас Тарасюк

9A. Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
В топ-3 также вошли Юлия Левченко и Ирина Геращенко

9B. Олег Дорощук выиграл чемпионат Украины, прыгнув на 2.30
Владислав Лавский занял второе место, а Роман Петрук стал третьим

10A. Фонсека регулярно напоминает миру об Украине. Это делает его особенным
Возможно, на Паулу влияет жена, но не исключена и привязанность к стране

10B. Трансфер через WhatsApp. Как и почему Эдин Джеко оказался в Шальке
Иногда для того, чтобы подписать известного футболиста вовсе не агенты

По теме:
главные новости
