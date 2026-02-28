Все-таки дожали. Металлист 1925 выиграл у Александрии

В очередном поединке 18-го тура УПЛ встречались две команды, которые находятся в разных зонах турнирной таблицы: «Александрия» до сих пор продолжает пасти задних, в то время как подопечные Младена Бартуловича пытаются найти оптимальную игру, которая будет приносить команде очки.

К тому же, общим у сегодняшних фигурантах поединка был не совсем удачный старт весенней части сезона: «Металлист 1925» не сумел дожать «Кривбасс», а «Александрия» вообще не смогла провести свой поединок с «Оболонью» из-за плохого качества поля. Поэтому оба коллектива стремились взять первые очки в официальных поединках нового календарного года в очной битве.

Уже на старте матча «Металлист 1925» полностью захватил инициативу, доминировав на поле стадиона «Центральный». Особая опасность поступала от Забергджи и Итодо, однако нигерийцу и косовару не удавалось реализовать свои возможности. Опасными были удары от Калюжного и Антюха, на которые Макаренко умело реагировал. Хозяева поля вскореи получили «подарок судьбы» в виде пенальти, но Коваленко после просмотра VAR отменил свой вердикт, дав Салюку желтую за симуляцию.

«Александрии» лишь несколько раз удалось пересечь центр поля в течение первого тайма, к тому же сложности добавила травма Булецы на самом старте игры, из-за чего креатив со стороны «горожан» сошел на нет. После перерыва команда Бартуловича продолжила транжирить моменты (всего команда нанесла 22 удара по воротам соперника), и казалось, что игра идет к закономерной ничье, как арбитр снова указал на 11 метров через руку Беиратче.

Судейский приговор взялся исполнять Забергджа, едва не подаривший «Александрии» один балл своим плохим исполнением пенальти, но повезло, что мяч залетел в сетку от колена Макаренко, и косовар забил дебютный мяч за харьковчан.

Гости попытались пойти на штурм, но в атаке кроме неточного удара Огаркова и скидки головой от Бутко «горожанам» нечего было предложить более сильному оппоненту. В итоге команда Кирилла Нестеренко проиграла очередной поединок, ставший десятым подряд, где коллектив из Кировоградщины не может выиграть.

Следующий тур «Металлист 1925» сыграет против «Руха» 9 марта, тогда как «Александрию» 6 марта ждет встреча с «Шахтером».

Наши оценки:

«Металлист 1925» (замены): Чурко – 6,0, Когут – 5,5, Кастильо – 6,0, Литвиненко – 6,0

«Александрия» (замены): Амарал – 5,5, Бутко – 6,0, Родригеш – 6,0, Жонатан – 6,0, Беиратче – 5,0

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

«Металлист 1925» - «Александрия» - 1:0

Гол: Забергджа, 83 (пен.)

Предупреждения: Салюк, 28 – Огарков, 14. Жонатан, 90

«Металлист 1925»: Варакута – Крупский, Шабанов, Павлюк, Салюк – Аревало (Чурко, 65), Калюжный, Калитвинцев (Когут, 73) – Забергджа, Итодо (Литвиненко, 86), Антюх (Кастильо, 73)

«Александрия»: Макаренко – Огарков, Боль, Кампуш, Ващенко (Родригеш, 68) – Фернандо – Цара (Жонатан, 68), Булеца (Амарал, 5), Шостак (Беиратче, 80), Жота (Бутко, 46) – Яде

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Стадион: «Центральный» (Житомир)

Удары (в створ): 22 (7) – 1 (0)

Угловые: 11 – 1

Оффсайды: 5 – 0

МЕТАЛЛИСТ 1925 – АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 4°C