Металлист 1925 – Александрия – 1:0. Как забили пенальти? Видео гола и обзор

Харьковский «Металлист 1925» и «Александрия» встретились в субботу, 28 февраля, в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги. Подопечные Младена Бартуловича одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Местом проведения игры стал Центральный городской стадион в Житомире. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Металлист 1925» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 28 баллов. «Александрия» осталась на 15-й позиции, имея в своем активе 11 пунктов.

В следующем

Украинская Премьер-лига, 18-й тур. 28 февраля

Металлист 1925 – Александрия – 1:0

Гол: Забергджа, 82 (пен)

Видеообзор матча: (ожидается)