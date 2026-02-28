Металлист 1925 – Александрия – 1:0. Как забили пенальти? Видео гола и обзор
Подопечные Младена Бартуловича одержали минимальную победу в игре 18-го тура
Харьковский «Металлист 1925» и «Александрия» встретились в субботу, 28 февраля, в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги. Подопечные Младена Бартуловича одержали минимальную победу со счетом 1:0.
Местом проведения игры стал Центральный городской стадион в Житомире. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 15:30 по киевскому времени.
«Металлист 1925» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 28 баллов. «Александрия» осталась на 15-й позиции, имея в своем активе 11 пунктов.
Украинская Премьер-лига, 18-й тур. 28 февраля
Металлист 1925 – Александрия – 1:0
Гол: Забергджа, 82 (пен)
Видеообзор матча: (ожидается)
