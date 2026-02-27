В субботу, 28 февраля в 15:30, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист 1925» и «Александрия». Встреча будет сыграна на «Центральном стадионе» в Житомире.

Металлист 1925

В первом туре после возобновления чемпионата «Металлист 1925» встретился с «Кривбассом». Противостояние команд, которые ведут борьбу за места в верхней части турнирной таблицы, вызывало повышенный интерес. Обе стороны располагают качественными исполнителями и хорошей глубиной состава, поэтому матч ожидался боевым – таким он и получился.

С первых минут чувствовалось желание соперников играть на победу. В первом тайме команды обменялись опасными атаками, однако ближе к забитому мячу был «Кривбасс». Тем не менее, открыть счёт до перерыва так и не удалось.

Во второй половине встречи «Металлист 1925» не владел ощутимым территориальным преимуществом, но продемонстрировал организованную игру в обороне и грамотные переходы из защиты в атаку. Контратаки выглядели остро и регулярно создавали напряжение у ворот соперника. Особенно запомнились два выхода один на один в исполнении Антюха – вингеру не хватило совсем немного, чтобы реализовать свои моменты.

Уже в компенсированное время отличный шанс был у новичка команды Баптистеллы. Он пробил с штрафной площади, но мяч отразил вратарь. Отскок снова оказался у него, однако повторный удар пришёлся мимо цели. Как итог – 0:0, но назвать матч скучным и не интересным вряд ли кто-то решится.



«Металлист» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице, имея 25 очков после 16 туров.

Александрия

«Александрия» должна была провести свой первый официальный матч после возобновления чемпионата против «Оболони», однако встречу перенесли из-за неудовлетворительного состояния газона. Судьба поединка пока остаётся неопределённой: дело будет рассмотрено КДК УАФ, после чего примут окончательное решение – проводить переигровку или засчитать техническое поражение хозяевам поля. Интересно, что сама «Александрия» была готова играть, тогда как «Оболонь» отказалась выходить на поле.

Зимой клуб достаточно активно поработал на трансферном рынке. Команду покинули Ндика, Ковалец, Шевченко и Кулаков. Среди новичков стоит выделить подписание Богдана Бутко. Опытный защитник и бывший игрок сборной Украины должен добавить команде надёжности в обороне и лидерских качеств. Вопрос лишь в том, насколько ветеран готов выдерживать высокий темп и стабильно держать уровень. Также состав пополнили легионеры Папа Яда и Марио Родригес – их адаптация и вклад в игру могут стать важным фактором во второй части сезона.

Во время зимних сборов «Александрия» провела восемь товарищеских матчей: четыре победы, три ничьи и всего одно поражение. Результаты можно назвать достаточно продуктивными – команда провела качественную подготовку и выглядела организованно.

На данный момент «Александрия» занимает 15-е место после 16 туров, имея в активе 11 очков. До 14-й позиции, которую занимает «Эпицентр», всего три очка, при этом у команды есть две игры в запасе. Борьба за выживание ещё впереди, и шансы исправить ситуацию остаются.

Статистика встреч

Между собой «Александрия» и «Металлист 1925» провели семь матчей. На данный момент преимущество на стороне «Александрии»: гости одержали четыре победы, дважды была зафиксирована ничья, и лишь однажды успех праздновал «Металлист 1925».

Примечательно, что свою единственную победу харьковчане добыли именно в текущем чемпионате – в матче первого круга. Тогда «Металлист 1925» уверенно обыграл соперника со счётом 4:1.

Прогноз на противостояние

В этом противостоянии мы отдаем предпочтение «Металлисту 1925». Хозяева выглядят более сбалансированной и укомплектованной командой, обладают хорошей глубиной состава. «Металлист 1925» уже провёл официальный матч после паузы и продемонстрировал качественную игру против серьёзного соперника. В то же время «Александрия» пока не имела практики в официальных встречах, и после зимнего перерыва ей может быть непросто сразу выйти на максимальный уровень.

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Варакута, Салюк, Шабанов, Крупский, Мартынюк, Калюжный, Антюх, Калитвинцев, Аревало, Забергджа, Мба.

«Александрия»: Макаренко, Ващенко, Боль, Кампос, Огарков, Фернандо Энрике, Шостак, Булеца, Цара, Жота, Ндиага

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.76 для «Металлиста 1925» и 4.86 для «Александрии». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

