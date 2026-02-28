Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист 1925 – Александрия. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Металлист 1925
28.02.2026 15:30 - : -
Александрия
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 07:25 | Обновлено 28 февраля 2026, 07:30
44
0

Металлист 1925 – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги

28 февраля 2026, 07:25 | Обновлено 28 февраля 2026, 07:30
44
0
Металлист 1925 – Александрия. Текстовая трансляция матча
ФК Александрия

В субботу, 28 февраля, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Металлист 1925» встретится с «Александрией»/ Матч пройдет в Житомире на поле стадиона «Центральный», игра начнется в 15:30.

Согласитесь, не на такой старт рассчитывали "Металлист 1925" и "Александрия". Харьковский клуб после возобновления сезона не смог переиграть «Кривбасс», а «горожанам» вообще пришлось отложить начало весенней части сезона в связи с плохим качеством поля, помешавшим проведение поединка с «Оболонью».

Поэтому безусловно, обеим командам нужно набирать баллы, ведь впереди «Металлист 1925» и «Александрию» ждут сложные испытания, где первые захотят составить конкуренцию в борьбе за еврокубки, а вторые попытаются уберечь себя от вылета из УПЛ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Металлист 1925
28 февраля 2026 -
15:30
Александрия
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Александрия Младен Бартулович Кирилл Нестеренко Металлист 1925 - Александрия текстовая трансляция
