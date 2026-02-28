Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
ЛНЗ
28.02.2026 13:00 – FT 1 : 3
Полесье
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 15:45 | Обновлено 28 февраля 2026, 15:49
1123
25

На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ

Команда Ротаня на поле соперников взяла красивый реванш за поражение в первом круге

ФК ЛНЗ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

ЛНЗ – «Полесье» - 1:3

Голы: Ассинор, 73 – Андриевский, 4, Эмерллаху, 33, Гайдучик, 83

Предупреждения: Ноникашвили, 19, Ассинор, 63

ЛНЗ: Паламарчук – Дидык, Горин, Муравский, Г. Пасич – Пастух (Микитишин, 65), Рябов – Кузык (Беннетт, 79), Ноникашвили (Драмбаев, 46) – Ассинор, Твердохлеб.

«Полесье»: Волынец – Крушинский (Брагару, 71), Сарапий, Красничи, Михайличенко – Эмерллаху (Шепелев, 85), Бабенко, Андриевский (Мельниченко, 85) – Назаренко (Майсурадзе, 66), Краснопир (Гайдучик, 72), Гуцуляк.

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков).

Стадион: «Центральный» (Черкассы).

Удары (в створ) – 7 (4) : 8 (3)
Угловые – 6 : 1
Оффсайды – 2 : 0

ЛНЗ - ПОЛЕСЬЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 2°C

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Полесье отчеты
Taxi Driver
Таксистка Ігоресса 😼 плаче у тиші кварталу 
Бо ЛНЗ 💜 програли - і сум огортає навалу 
Та вдома чекає коханий хлопець Віталік❤️
Обійме, розрадить - і серцю повернеться спокій і блиск 😊
Ответить
+2
Микола Унгурян
Полісся забило все що летіло в ворота.
Турнірне становище все більш цікаве, нас очікує захоплива боротьба за чемпіонство у весняній частині чемпіонату.
Хоча ШД навряд чи втратить настільки щоб поступитись чемпіонством. ну а ДК швидше всього задовольниться Кубком. 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Bulba_sumkin
Несмотря на предстоящую весну и потепление, в Киеве держатся морозы на уровне -9)))
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Singularis
Удари (у площину) – 7 (4) : 8 (3)
Ответить
0
sania
Думаю весняна частина буде дуже цікавою. І ніхто собі ще нічого не гарантував. ЛНЗ і Полісся виглядають не погано, та й Кривбас, Колос, Зоря і Металіст здатні попсувати нерви всім. Тим цікавіше буде. Головне аби судді не заважали та кабінетні мутки...
Ответить
-1
Євгеній Січкаренко
Не лише в Черкасах, а й у Києві сьогодні траур.
Так вам і треба. Нічого ви вже своїми тупими коментарями і мінусами змінити не зможете
Ответить
-5
Показать Скрыть 2 ответа
Євгеній Січкаренко
Нокаутували вискочок. Те саме з ними і Шахтар зробить в матчі-реванші
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
Maks
Полесье помогли Шахтеру вернуть единоличное лидерство☝️
Болели как за своих родненьких
Ответить
-6
R1d3r
Надеюсь, ЛНЗ поборются за Кубок Украины, шансы есть! А чемпионство, скорей всего, будет у горняков.
Ответить
-6
Bulba_sumkin
Житомир - с победой, и удачи в следующем матче!))
Ответить
-8
Mykhailo
Дивіться сьогодні сльозами не захлиніться, днонамодрочери
Ответить
-8
Boodya
Та розслабтесь. Шахтар виграє чемпіонат, а Динамо - кубок.
Я це ще пів року тому казав
Ответить
-10
Показать Скрыть 5 ответов
Maks
И ещё жарко у развпятьлетних в одном месте☝️
Ответить
-11
