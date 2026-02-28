На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ
Команда Ротаня на поле соперников взяла красивый реванш за поражение в первом круге
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 18-й тур.
ЛНЗ – «Полесье» - 1:3
Голы: Ассинор, 73 – Андриевский, 4, Эмерллаху, 33, Гайдучик, 83
Предупреждения: Ноникашвили, 19, Ассинор, 63
ЛНЗ: Паламарчук – Дидык, Горин, Муравский, Г. Пасич – Пастух (Микитишин, 65), Рябов – Кузык (Беннетт, 79), Ноникашвили (Драмбаев, 46) – Ассинор, Твердохлеб.
«Полесье»: Волынец – Крушинский (Брагару, 71), Сарапий, Красничи, Михайличенко – Эмерллаху (Шепелев, 85), Бабенко, Андриевский (Мельниченко, 85) – Назаренко (Майсурадзе, 66), Краснопир (Гайдучик, 72), Гуцуляк.
Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков).
Стадион: «Центральный» (Черкассы).
Удары (в створ) – 7 (4) : 8 (3)
Угловые – 6 : 1
Оффсайды – 2 : 0
ЛНЗ - ПОЛЕСЬЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 2°C
Бо ЛНЗ 💜 програли - і сум огортає навалу
Та вдома чекає коханий хлопець Віталік❤️
Обійме, розрадить - і серцю повернеться спокій і блиск 😊
Турнірне становище все більш цікаве, нас очікує захоплива боротьба за чемпіонство у весняній частині чемпіонату.
Хоча ШД навряд чи втратить настільки щоб поступитись чемпіонством. ну а ДК швидше всього задовольниться Кубком.
Так вам і треба. Нічого ви вже своїми тупими коментарями і мінусами змінити не зможете
Болели как за своих родненьких
Я це ще пів року тому казав