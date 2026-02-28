ЛНЗ – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В субботу, 28 февраля, состоится поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся черкасский ЛНЗ и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы-Арена», начало – в 13:00.

ЛНЗ

Команда из Черкасс сенсационно закончила первую часть чемпионата на первом месте в таблице. Наконец руководство угадало с тренером, неожиданно доверившись Виталию Пономареву, а тот быстро построил крепкий боеспособный коллектив, утерший носам обоим отечественным грандам в очных матчах.

Проспер Оба, самый яркий представитель осенней версии ЛНЗ, уже выступает за «Шахтер», но, кажется, команда этой потери даже не заметила. В первом туре после возобновления чемпионата ЛНЗ спокойно переиграл «Эпицентр» со счетом 2:0, дублем отличился Ассинор.

Сейчас у команды самой главной кадровой потерей является потеря Мухаррема Яшари, который вылетел как минимум на несколько недель. Однако его есть кем заменить, ЛНЗ славится тем, что он не зависит от отдельных исполнителей, а берет свое тренерскими решениями и командной игрой.

Полесье

Если у ЛНЗ чемпионские амбиции появились по ходу этого сезона, то у «Полесья» они давно. Однако реализация их пока буксует, команде постоянно что-то не хватает. Сейчас команда находится на третьем месте, однако шансы на первое место полностью рабочие. Правда, не все зависит от полищуков, нужно будет еще нескольких осечек конкурентов.

В первом матче после возобновления чемпионата «Полесье» обыграло «Колос». Голы забили чуть не покинувший расположение основной команды Гуцуляк и новичок Краснопир, который, по слухам, скоро дебютирует за национальную сборную.

Не сможет помочь своим подопечным Руслан Ротань, до сих пор отбывающий дисквалификацию, его будет стандартно подменять Сергей Кравченко.

История встреч

Пять матчей сыграли между собой команды. Пока между ними в плане результатов паритет, по две победы и ничья. телки разница мячей немного лучше – пять забитых в ЛНЗ против четырех в «Полесья».

Ориентировочные составы

ЛНЗ: Паламарчук – Пасич, Муравский, Горин, Кузык – Дидык, Рябов, Ноникашвили, Пастух – Твердохлиб, Ассинор

«Полесье»: Волынец – Крушинский, Сарапий, Виалле, Михайличенко – Бабенко, Эмерлаху – Гуцуляк, Андриевский, Назаренко – Гайдучик

Прогноз на противостояние

Довольно амбициозные обе команды, но все спрогнозируем, что ЛНЗ вырвет свои три очка и снова вернется на вершину таблицы.

