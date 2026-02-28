В субботу, 28-го февраля, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 13:00.

Центральный матч тура, который на данном этапе сезона точно не снимет никаких вопросов в чемпионской гонке, но хотя бы укажет направление дальнейшего хода развития событий. «Шахтер» свой матч выиграл, поэтому команда Виталия Пономарева права на ошибку не имеет. Но и «Динамо» свой матч выиграло, поэтому коллектив Руслана Ротаня уже активно поджимают преследователи. А еще «волки» точно захотят взять реванш на чужом поле за поражение в первом круге (0:2). Будет большой матч.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.