Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ЛНЗ – Полесье. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
ЛНЗ
28.02.2026 13:00 - : -
Полесье
Украина. Премьер лига
ЛНЗ – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги

ФК ЛНЗ

В субботу, 28-го февраля, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 13:00.

Центральный матч тура, который на данном этапе сезона точно не снимет никаких вопросов в чемпионской гонке, но хотя бы укажет направление дальнейшего хода развития событий. «Шахтер» свой матч выиграл, поэтому команда Виталия Пономарева права на ошибку не имеет. Но и «Динамо» свой матч выиграло, поэтому коллектив Руслана Ротаня уже активно поджимают преследователи. А еще «волки» точно захотят взять реванш на чужом поле за поражение в первом круге (0:2). Будет большой матч.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.70 для ЛНЗ и 3.19 для Полесья.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

ЛНЗ
28 февраля 2026 -
13:00
Полесье
