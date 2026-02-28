ЛНЗ – Полесье – 1:3. Победа подопечных Ротаня. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка УПЛ
В субботу, 28 февраля, состоялся матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между черкасским ЛНЗ и житомирским «Полесьем».
Команды встретились на стадионе Черкассы-Арена в Черкассах.
Гости одержали победу со счетом 3:1.
ЛНЗ с 38 очками занимает второе место. «Полесье» с 36 очками – третье.
Украинская Премьер-лига 2025/26. 18-й тур, 28 февраля
ЛНЗ – Полесье – 1:3
Голы: Ассинор, 73 – Андриевский, 4, Эмерллаху, 33, Гайдучик, 83
ГОЛ, 0:1! Александр Андриевский, 4 хв.
ГОЛ, 0:2! Ліндон Емерллаху, 33 хв.
ГОЛ, 1:2! Марк Ассінор, 73 хв.
ГОЛ, 1:3! Микола Гайдучик, 83 хв.
События матча
