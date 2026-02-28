Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
ЛНЗ
28.02.2026 13:00 – FT 1 : 3
Полесье
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 19:08 |
ЛНЗ – Полесье – 1:3. Победа подопечных Ротаня. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка УПЛ

28 февраля 2026, 19:08
ЛНЗ – Полесье – 1:3. Победа подопечных Ротаня. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В субботу, 28 февраля, состоялся матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между черкасским ЛНЗ и житомирским «Полесьем».

Команды встретились на стадионе Черкассы-Арена в Черкассах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости одержали победу со счетом 3:1.

ЛНЗ с 38 очками занимает второе место. «Полесье» с 36 очками – третье.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 18-й тур, 28 февраля
ЛНЗ – Полесье – 1:3
Голы: Ассинор, 73 – Андриевский, 4, Эмерллаху, 33, Гайдучик, 83

Видео голов и обзор матча:

ГОЛ, 0:1! Александр Андриевский, 4 хв.

ГОЛ, 0:2! Ліндон Емерллаху, 33 хв.

ГОЛ, 1:2! Марк Ассінор, 73 хв.

ГОЛ, 1:3! Микола Гайдучик, 83 хв.

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Полесье).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Ассинор (ЛНЗ), асcист Егор Твердохлиб.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Линдон Эмерлаху (Полесье), асcист Игорь Краснопир.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Андриевский (Полесье), асcист Александр Назаренко.
По теме:
ВИДЕО. Игрок Металлиста 1925 признался в симуляции: «Сегодня не получилось»
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Тренер Александрии: «Качество футбола – нулевое. Знаю причину»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Александр Андриевский видео голов и обзор ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Полесье Линдон Эмерллаху Марк Ассинор Николай Гайдучик
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
