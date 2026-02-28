В субботу, 28 февраля, состоялся матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между черкасским ЛНЗ и житомирским «Полесьем».

Команды встретились на стадионе Черкассы-Арена в Черкассах.

Гости одержали победу со счетом 3:1.

ЛНЗ с 38 очками занимает второе место. «Полесье» с 36 очками – третье.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 18-й тур, 28 февраля

ЛНЗ – Полесье – 1:3

Голы: Ассинор, 73 – Андриевский, 4, Эмерллаху, 33, Гайдучик, 83

Видео голов и обзор матча:

ГОЛ, 0:1! Александр Андриевский, 4 хв.

ГОЛ, 0:2! Ліндон Емерллаху, 33 хв.

ГОЛ, 1:2! Марк Ассінор, 73 хв.

ГОЛ, 1:3! Микола Гайдучик, 83 хв.